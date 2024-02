Luzi (Center Game): “Siglata partnership con Goodstar per la produzione di giochi di successo per il mercato online”

“Nei prossimi mesi, insieme a Goodstar, produrremo nuovi giochi per il mercato dell’online”. L’annuncio viene fatto da Giovanni Luzi, Chief Operations Officer di Center Game, in merito alla partnership siglata con Goostar, il brand di Psm Tech lanciato nel 2021 e dedicato ai giochi Awp, Vlt e online.

Center Game, insieme a Goodstar, si propone di offrire esperienze di gioco coinvolgenti e innovative, combinando competenze e risorse per creare prodotti all’avanguardia. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel portare l’esperienza di gioco online a un livello superiore.

“La scelta di avviare questa collaborazione con Psm Tech – ci spiega Luzi – nasce da una lunga conoscenza dell’azienda toscana maturata proprio nel mercato del gioco fisico delle AWP e siamo convinti che ci permetterà di mettere a frutto e in sinergia le rispettive professionalità aziendali. Center Game si occuperà della creazione delle grafiche, delle animazioni, dei suoni e di tutte le altre caratteristiche della parte front-end. Psm Tech metterà a disposizione la piattaforma con tutta la parte software.

In Center Game abbiamo già due giochi certificati (Puppy World e Shaolin Monkey) e stiamo proprio in queste settimane uscendo in Equador, come primo mercato. In sintonia con Goodstar, inoltre, stiamo lavorando all’aspetto commerciale per il mercato italiano, facendo accordi con gli aggregatori e i concessionari per l’integrazione diretta dei giochi”.

PressGiochi