Lutto nel settore dei giochi, scompare Giovanni De Palma

Ginosa in lutto per la scomparsa, ieri (31-3-2021), dell’imprenditore Giovanni De Palma operante nel settore dell’intrattenimento.

Lo ricordano in molti post su Facebook tanti operatori del settore giochi.

Lo ricorda l’associazione Sapar che scrive: “Il Presidente Domenico Distante e con esso tutta l’Associazione Nazionale SAPAR partecipa commossa al dolore della famiglia De Palma per la perdita del Consigliere Giovanni. Il Consiglio direttivo SAPAR è afflitto per quanto accaduto ad un collega, un lavoratore, una persona per bene che ha sempre operato con tutte le sue forze per il bene del settore rappresentato e della Associazione. Il Direttivo, a nome di tutti i Soci, ricorderà sempre la Tua persona. Ciao Giovanni”.

Sui social interviene in suo ricordo anche Pietro Lospinuso, esponente “storico” del centro-destra pugliese e ginosino, ed esponente di Forza Italia. “Quelli della mia generazione , ma soprattutto quelli delle generazioni precedenti alla mia, hanno vissuto momenti difficili, esperienze terribili, alcuni hanno conosciuto più o meno da vicino anche la Guerra ma non immaginavo minimamente di vivere questa esperienza negativa oggi : un virus maledetto ed invisibile che entra dentro di noi e ci distrugge, a volte senza rendercene conto, senza neanche la possibilità di poter avere il conforto, il contatto con i propri cari.

È quello che è accaduto a Giovanni ma, purtroppo, a tanti altri concittadini.

Ginosa questa sera è rimasta sgomenta , siamo tutti impreparati ad accettare una notizia tristissima come questa, un dolore come questo, specie per la giovane età .

Conoscevo Giovanni praticamente dalla mia infanzia, sono coetaneo di suo fratello Vito con il quale ho frequentato la stessa classe e, pertanto, conosco tutta la sua famiglia. La stessa militanza politica ci ha consentito anche di fare molte battaglie insieme. Parlare di Giovanni significa parlare di Angelo, suo fratello gemello, sempre uniti dalla tenerissima età sino ad oggi , condividendo praticamente tutto. Gli ho sempre ammirati per questo, e per quello che hanno costruito insieme. Due grandi lavoratori che dal nulla hanno creato una bellissima impresa con numerosi dipendenti. Di questo, è di molte altre cose, ho avuto avuto l’occasione di parlare con Giovanni in una piacevolissima serata a Roma dello scorso anno dove, per una pura coincidenza, insieme ad un altro amico, ci incontrammo a cena nello stesso ristorante cui seguì una lunghissima passeggiata. Giovanni era una persona disponibile, umile, concreta. Nella sua categoria lavorativa rivestiva un ruolo di primissimo piano a livello nazionale ma non amava fregiarsene. Aveva un amore smisurato per sua moglie, per i suoi figli, di cui ne era particolarmente orgoglioso dei risultati scolastici degli stessi, di suo fratello Vito, delle tante battaglie fatte e delle prospettive future. Con me è stato sempre estremamente disponibile. Te ne sei andato all’improvviso, Giovanni, e tutti noi non avremo neanche la possibilità di salutarti per l’ultima volta. Per questo lo voglio fare da qui, a nome dei tanti amici, a nome dei militanti e dirigenti di Forza Italia, a nome di tutte le persone che ti hanno voluto bene CIAO GIOVANNI, CHE LA TERRA TI SIA LIEVE!

Un fortissimo abbraccio ad IMMA , AI SUOI ADORATI FIGLI , A VITO , ANGELO , MARIA CARMELA ED A TUTTA LA FAMIGLIA”.

