Lutto nel mondo del gioco. Muore per un malore l’amministratore delegato di Igt Global Lottery Fabio Cairoli: aveva 58 anni

Era a bordo di uno yacht ormeggiato al porto sul molo rosso all’isola del Giglio, quando Fabio Cairoli, ceo Igt Global Lottery, ha avuto un malore.

Subito è scattata la corsa per i soccorsi: l’uomo, milanese classe 1965, è stato portato al posto sanitario dell’Isola del Giglio dove sono state messe in atto le pratiche di rianimazione.

Nonostante tutti i tentativi l’uomo è deceduto ed è stato portato all’obitorio di Grosseto. Le cause della morte dovrebbero essere naturali, ma il pubblico ministero ha disposto l’autopsia.

Tutto è successo in pochissimi minuti: l’allarme è suonato poco dopo le 23 di sabato 8 luglio, l’imbarcazione era ormeggiata al molo rosso, poco distante dalla sede della guardia costiera e da quella della Misericordia.

Il personale del 118 con il medico, che per tutta l’estate è fisso sull’isola, si è precipitato al porto dove sono subito cominciate le manovre di rianimazione. Contemporaneamente, i sanitari della Misericordia hanno chiesto anche l’intervento di Pegaso, che è partito da Viterbo. L’elisoccorso non è nemmeno atterrato: il manager non ce l’ha fatta. È morto, probabilmente ucciso da un infarto: il pm di turno potrebbe però disporre l’autopsia sulla salma di Cairoli.

Il corpo, intorno a mezzanotte, è stato sistemato nella stanza mortuaria del cimitero di Giglio castello dov’è rimasto fino a domenica 9 luglio, quando è stato caricato sul traghetto e portato all’obitorio dell’ospedale.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fabio Cairoli è entrato nel gruppo IGT nel 2012 con l’incarico di Direttore Divisione Business e successivamente di Direttore Generale, fino alla carica di CEO di Global Lottery, la divisione che gestisce tutte le lotterie di IGT nel mondo. Dal 2014 è membro del Comitato Esecutivo della World Lotteries Association e dal 2015 del Comitato Esecutivo delle European Lotteries.

Cairoli vantava 25 anni di esperienza a livello nazionale e internazionale in aziende multinazionali leader nel settore dei beni di consumo, come Bialetti (Direttore Generale di Gruppo e membro del Consiglio di Amministrazione), Star Alimentare S.p.A. (Direttore Generale), Julius Meinl Italia S.p.A. (Amministratore Delegato), Motorola Mobile Devices Italy (Direttore Commerciale) e Kraft Foods (Direttore Marketing).

La Redazione di PressGiochi esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e a tutto il Gruppo IGT.

PressGiochi