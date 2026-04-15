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L’universo StarCasinò si espande: dalle corse mozzafiato di Big Bass Raceday Repeat all’esclusiva stealth di Assassin Star

La piattaforma rinnova la sua library con quattro release d’eccezione che fondono adrenalina motoristica, epiche battaglie medievali e innovazione tecnologica

15 Aprile 2026

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Aprile prosegue all’insegna della varietà per gli utenti di StarCasinò, che continua a implementare soluzioni creative e meccaniche coinvolgenti all’interno del proprio portale. Questa nuova ondata di titoli conferma la strategia della piattaforma di offrire contenuti originali, spaziando tra generi diametralmente opposti per intercettare i gusti di una platea sempre più esigente e trasversale.

Il viaggio nell’intrattenimento è cominciato lunedì 13 aprile con il debutto di Big Bass Raceday Repeat di Pragmatic Play. L’amatissimo pescatore della saga abbandona per un momento le acque profonde per scendere in pista: in questa variante, l’azione si sposta sui circuiti di gara, mantenendo le iconiche meccaniche di raccolta simboli e moltiplicatori, arricchite da una dinamica di “repeat” che rende ogni sessione potenzialmente infinita.

Martedì 14 aprile le atmosfere si sono fatte più ricercate con l’arrivo di Crowned Corners. Prodotto da Bullshark Games, questo titolo punta tutto sull’eleganza geometrica e su un gameplay fluido, dove la ricerca delle corone posizionate negli angoli della griglia può sbloccare funzioni speciali e moltiplicatori inaspettati, offrendo un design pulito e moderno.

Il calendario è proseguito mercoledì 15 aprile con un cambio radicale di scenario grazie a Action Boost SpinUP Knights Ascension, firmato GAMES GLOBAL. Qui l’avventura si tinge di epicità, trasportando i giocatori in un regno medievale dove corazzati cavalieri guidano la scalata verso il bonus “Action Boost”. Grazie alla funzione SpinUP, le possibilità di potenziare le vincite aumentano progressivamente, regalando sessioni di gioco cariche di adrenalina.

Infine, giovedì 16 aprile, StarCasinò alzerà l’asticella con il debutto in esclusiva assoluta di Assassin Star di GAMES GLOBAL. Questa release non è solo una slot, ma un’esperienza immersiva dai toni stealth che vede protagonista una letale spia internazionale. Tra grafiche cinematografiche e funzioni bonus studiate per massimizzare il coinvolgimento, questa esclusiva rappresenta la punta di diamante dell’offerta settimanale, definendo nuovi standard per il gaming d’azione.

 

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