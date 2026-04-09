L’universo StarCasinò si espande: dai dinosauri in pixel di JUMPASAURS alla sfida mitologica di Zeus di Gates of Olympus Roulette

Aprile si apre all’insegna della varietà per gli utenti di StarCasinò, che continua a implementare soluzioni creative e meccaniche coinvolgenti all’interno del proprio portale. Questa nuova ondata di titoli conferma la strategia della piattaforma di offrire contenuti originali e spesso in anteprima, spaziando tra generi diametralmente opposti per intercettare i gusti di una platea sempre più esigente e trasversale.

Il viaggio nell’intrattenimento è cominciato lunedì 6 aprile con il debutto in esclusiva assoluta di JUMPASAURS, l’ultima fatica dello studio emergente Jinx Gaming. Il gioco è un vero e proprio tributo alla cultura pop degli anni ’80 e ’90: la grafica pixelata e i grandi tubi verdi che richiamano i classici platform game trasportano i giocatori in un’atmosfera nostalgica. Su una griglia 5×5, dinosauri saltellanti rivelano simboli misteriosi che possono trasformarsi in Wild o attivare sessioni di Free Spins, offrendo un gameplay tanto semplice quanto elettrizzante.

Martedì 7 aprile le atmosfere sono state rese più selvagge con l’arrivo, sempre in esclusiva, di 5 Wild Buffalo 3. Prodotto da 4ThePlayer, questo titolo riporta gli utenti nelle praterie del Nord America, puntando tutto sulla maestosità visiva e sulla potenza dei simboli impilati. La vera innovazione risiede nei “double buffalo” attivi durante i giri gratuiti e nella possibilità di sbloccare i Fortune Prizes legati ai diamanti, che possono spingere le vincite fino a un incredibile moltiplicatore di 10.000x.

Il calendario è proseguito mercoledì 8 aprile con un cambio radicale di scenario grazie a 3 Wildos, esclusiva firmata Thunderkick. Il celebre trio di pistoleri mascherati abbandona i deserti del West per addentrarsi nelle giungle della Mesoamerica, alla ricerca di tesori nascosti tra i templi Aztechi. La sfida si fa intensa con l’introduzione di Sticky Wilds che, durante il bonus round, si copiano e aumentano di valore, regalando un potenziale di vincita che tocca le 5.000 volte la puntata.

Infine oggi, giovedì 9 aprile, StarCasinò alza l’asticella con Gates of Olympus Roulette di Pragmatic Play Live. Questa release non è una semplice roulette, ma un’esperienza immersiva che trasporta il giocatore al cospetto di Zeus. Pur mantenendo le regole classiche del tavolo verde, l’estetica riprende fedelmente l’universo mitologico di Gates of Olympus, offrendo una fluidità visiva e un’atmosfera solenne che ridefiniscono gli standard del Casinò Live.

Questi nuovi inserimenti testimoniano l’impegno costante di StarCasinò nel curare un catalogo che non sia solo vasto, ma ricco di narrazioni diverse e tecnologie all’avanguardia.

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