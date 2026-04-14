Newsletter

14 Aprile 2026 - 16:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

L’Università del Nevada colloca l’Italia tra i Paesi leader nel gioco responsabile con l’AI

L’Italia si posiziona tra le giurisdizioni più avanzate a livello globale nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto del gioco responsabile. È quanto emerge dal report “The State of AI in Gaming

14 Aprile 2026

Share the post "L’Università del Nevada colloca l’Italia tra i Paesi leader nel gioco responsabile con l’AI"

Stampa pagina

L’Italia si posiziona tra le giurisdizioni più avanzate a livello globale nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto del gioco responsabile. È quanto emerge dal report “The State of AI in Gaming 2026”, elaborato dall’International Gaming Institute dell’University of Nevada, Las Vegas insieme a KPMG e basato su dati Lens.org.

Secondo lo studio, il modello italiano si distingue per l’approccio regolatorio orientato alla prevenzione del rischio: è il decreto n. 41 del 2024 che prevede che i concessionari siano tenuti a utilizzare strumenti tecnologici avanzati e sistemi di analisi automatizzata per monitorare in tempo reale i comportamenti di gioco, con l’obiettivo di individuare tempestivamente segnali di possibile gioco problematico.

Questo posizionamento colloca l’Italia tra i Paesi europei più avanzati nella traduzione operativa dei principi di gioco responsabile attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, in un contesto in cui diverse giurisdizioni stanno rafforzando le proprie politiche di tutela del giocatore attraverso strumenti digitali sempre più sofisticati.

A livello globale, il report evidenzia come l’intelligenza artificiale sia ormai ampiamente diffusa nel gaming, soprattutto nelle aree legate allo sviluppo prodotto, alla personalizzazione e all’automazione dei processi. Tuttavia, l’applicazione al gioco responsabile rappresenta ancora una quota relativamente limitata, pur essendo uno dei segmenti in maggiore crescita.

Le tecnologie basate su machine learning vengono sempre più utilizzate per l’analisi dei comportamenti dei giocatori e l’attivazione di interventi in tempo reale, ma il livello di maturità della governance resta ancora contenuto. Meno di un quarto delle organizzazioni dispone infatti di figure dedicate alla responsabilità dell’intelligenza artificiale, mentre l’integrazione strutturale della “Responsible AI” rimane ancora marginale.

In questo quadro, il report dell’Università del Nevada evidenzia come l’Italia rappresenti uno dei modelli più avanzati nel collegare innovazione tecnologica e tutela del giocatore, rafforzando il ruolo dell’AI come strumento di prevenzione nel settore del gaming regolamentato.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

banner articolo interno
Leggi anche

L’Università del Nevada colloca l’Italia tra i Paesi leader nel gioco responsabile con l’AI

De Vita (Fondazione FAIR): “Dalle regole al comportamento, come l’IA può rafforzare la tutela dei giocatori”

Portogallo, SRIJ lancia una nuova piattaforma per l’autoesclusione dal gioco online

AGCOM, consultazione sulle nuove linee guida contro la ludopatia: contributi entro il 25 aprile 2026

‘Il giocatore’, l’insostenibile pesantezza dell’essere

Gioco responsabile, Agcom avvia consultazione e pubblica le linee guida

Codere, gioco responsabile: a Caserta si rafforza la rete di supporto

Massachusetts, con PlayWell un nuovo modello di gioco responsabile

Canada. Ontario: nuovo sistema unico di autoesclusione per il gioco online dal 2026

EGBA, settimana europea per il gioco responsabile 2026: annuncio delle date

Autoesclusione e tutela del giocatore: dimensioni operative e ruolo chiave dell’informazione

Gioco responsabile, Bordignon (Forum Famiglie) critica AGCOM: “Consultazione solo agli operatori, escluse famiglie e terzo settore”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter