Luigi Piccirillo (M5S): “Aggiornare le normative costantemente così da contrastare lo sviluppo della dipendenza da gioco d’azzardo”

Durante la videoconferenza “Il contrasto al gioco d’azzardo nei Comuni”, è intervenuto Luigi Piccirillo, che ha spiegato la situazione e gli strumenti che possono essere utilizzati per combattere questo fenomeno: “I vizi e l’abuso, così come le dipendenze si evolvono rapidamente, quindi bisogna aggiornare in modo costante le normative così da avere un contrasto continuo ad un problema che sfocia non solo nei singoli individui, ma anche nelle famiglie. Ricordiamoci che il Monopolio ha avviato uno strumento Smart per aiutare le Forze dell’Ordine a segnalare gli esercizi che violano le normative relative al funzionamento degli apparecchi nei vari Comuni. Proprio nei Comuni si possono usare diversi strumenti, ovviamente l’ordinanza di un Sindaco è una soluzione immediata, ma disporre un regolamento Comunale può essere uno strumento più efficace”.

