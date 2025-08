Luglio da record per il Casinò di Sanremo: incassi a €4,93 milioni, +36% rispetto al 2024

Luglio 2025 entra negli annali del Casinò con entrate pari a €4,93 milioni, il miglior risultato registrato dal 2011, e un incremento del 36% rispetto allo stesso mese del 2024. Un bilancio che segna un’apertura estremamente positiva del secondo semestre dell’anno e che si inserisce in un trend annuale di forte crescita: da gennaio a luglio l’incasso complessivo ha raggiunto €31,88 milioni, con un aumento dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le sale slot sono state protagoniste anche sul fronte delle vincite, con super jackpot (oltre €5.000) erogati per un valore complessivo di €1,11 milioni solo nel mese di luglio, mentre dall’inizio dell’anno il montepremi assegnato ha superato i €7,55 milioni.

Le slot hanno generato €3,78 milioni nel mese (+31,5% su base annua), mentre i Giochi Tradizionali hanno raggiunto €1,15 milioni (+52%). L’andamento positivo ha portato il totale dell’anno a €24,1 milioni dalle slot (+10,7%) e €7,7 milioni dai giochi da tavolo (+12,9%). Le presenze di luglio hanno superato le 20.000 unità, contribuendo a raggiungere un totale di 133.285 visitatori nei primi sette mesi dell’anno, a conferma dell’interesse costante verso l’intrattenimento proposto. Successo anche per l’offerta di eventi e tornei: la Poker Room ha visto la partecipazione di 1.566 giocatori al torneo internazionale Unibet DSO Deep Stack Open, con presenze da tutta Europa, mentre proseguono le iscrizioni alle Texapoker Series in calendario per tutto agosto.

Tutto esaurito anche per il gala con Luca Barbarossa, tra gli artisti più apprezzati dalla clientela, il cui concerto ha ricevuto grandi consensi in vista della festa esclusiva di Ferragosto, che sarà animata dalla musica dei Los Loco. “Da 13 anni il Casinò non contabilizzava un mese di luglio con questi numeri, che evidenziano, inoltre, il 36% di incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato premiante, ottenuto con una mirata politica dell’accoglienza, che ha determinato la grande attenzione di visitatori, turisti e pokeristi verso le nostre proposte di intrattenimento. Incremento record per i Giochi Tradizionali e slot affollate hanno coronato il successo mensile. Obiettivi raggiunti attraverso l’impegno di tutta l’azienda e dei suoi dipendenti, a cui va il nostro ringraziamento” – affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione.

PressGiochi