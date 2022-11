L’UE alza il rischio di riciclaggio di denaro del gioco online

La Commissione Europea effettua periodiche valutazioni sovranazionali del rischio, determinando il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo in tutta l’Unione Europea in vari settori.

L’edizione 2022 è la terza valutazione del rischio di questo tipo, dopo le versioni precedenti del 2017 e del 2019. “Come per i rapporti precedenti, questa terza edizione analizza gli attuali rischi ML/TF e propone un’azione globale per affrontarli”, ha affermato la Commissione europea.

“Valuta anche il grado di attuazione delle raccomandazioni della Commissione per le misure di mitigazione nella relazione del 2019 e valuta i rischi rimanenti”.

Un’area di particolare attenzione nel rapporto è stata il gioco d’azzardo, con ogni verticale di gioco che ha ricevuto la propria valutazione del rischio. Il gioco d’azzardo online è risultato particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, con questo rischio classificato come “molto alto”, il livello di rischio più alto possibile.

“Nonostante diverse misure basate sul rischio già implementate da molti operatori online dell’UE , l’esposizione ai rischi di riciclaggio di denaro nel gioco d’azzardo online è ancora piuttosto alto in quanto comprende fattori significativi come l’elemento non faccia a faccia, volumi enormi e complessi di transazioni e flussi finanziari”, ha affermato la Commissione europea. L’ente ha aggiunto che le valute digitali sono una caratteristica che può rendere il gioco d’azzardo online particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro.

“Sebbene non sia basato sul contante, è strettamente connesso all’uso della moneta elettronica e delle valute digitali e virtuali che, ad esempio, aumentano anche il grado di anonimato per i clienti”, ha affermato.

La Commissione ha anche affermato che in molti mercati gli operatori si sono autoregolamentati con un ragionevole grado di successo, ma le autorità non hanno fornito chiarezza al settore. “In molti stati membri gli operatori di gioco d’azzardo online hanno sviluppato un buon livello di autoregolamentazione e valutazione del rischio, sebbene la loro cooperazione con le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria potrebbe essere migliorata”, ha affermato. “Gli operatori ritengono di non avere indicazioni chiare su come affrontare adeguatamente i rischi, considerando, in particolare, la mancanza di feedback da parte delle unità di intelligence finanziaria sulle segnalazioni di transazioni sospette”.

La Commissione ha anche formulato una serie di raccomandazioni per gli Stati membri dell’UE. Ciò includeva la “promozione di una soglia di vincita inferiore soggetta all’adeguata verifica della clientela” rispetto all’attuale soglia di vincita di € 2.000.

Altre raccomandazioni includevano che “gli stati membri dovrebbero garantire che gli operatori di gioco d’azzardo online organizzino regolarmente sessioni di formazione del personale e dei responsabili della conformità” e che dovrebbero garantire che i giocatori non possano detenere più account con lo stesso marchio.

D’altro canto, i casinò tradizionali sono stati un settore in cui la Commissione ha notato un notevole miglioramento. Essendo stata valutata come di vulnerabilità “molto alta” nel 2019, la classificazione è stata ridotta a “media” nel 2022. Ha affermato che i maggiori rischi per il riciclaggio di denaro in un casinò riguardano le “infiltrazioni”: membri del personale collegati a schemi di riciclaggio di denaro. “I casinò sono considerati esposti a rischi di infiltrazione, anche se per i casinò di proprietà dello stato o di società pubbliche, questo livello di rischio è inferiore”, ha affermato la Commissione. “Quindi, il rischio che i casinò vengano sfruttati per il riciclaggio di denaro appare elevato e il livello della minaccia rappresentata dal riciclaggio di denaro per i casinò è considerato moderatamente significativo. “Nonostante un quadro complessivamente buono, le forze dell’ordine stanno ancora individuando alcune debolezze, il che suggerisce che l’attuale quadro giuridico non è applicato correttamente. Il numero di casi di riciclaggio di denaro indagati dalle forze dell’ordine sembra mostrare che c’è ancora spazio per migliorare”. La Commissione ha aggiunto che l’inclusione dei casinò nel quadro AML/CFT a livello dell’UE ha avuto un “effetto mitigante” sul rischio di riciclaggio di denaro in queste sedi. “L’inclusione dei casinò nell’elenco dei soggetti obbligati nella quarta direttiva antiriciclaggio, così come nella precedente legislazione antiriciclaggio dell’UE, ha indubbiamente svolto un ruolo nella qualità dei controlli in atto”, ha affermato. “Sembra che, nel complesso, i casinò riescano a soddisfare la necessità di mettere in atto diversi livelli di controlli, sapendo che la maggior parte delle volte diverse attività di gioco possono essere giocate in un casinò”.

Altrove, il rischio di riciclaggio di denaro nel poker e nelle scommesse al dettaglio era considerato “alto”, mentre per le lotterie e le macchine da gioco al di fuori dei casinò era “medio”. Per il bingo, il rischio è stato classificato come “basso”. Queste valutazioni erano stabili dal 2019.

