Newsletter

28 Luglio 2026 - 16:21

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Luciano Pareschi entra nel consiglio direttivo di Federturismo Confindustria

Luciano Pareschi, presidente di AssoParchi, fondatore e CEO di Caribe Bay a Jesolo, entra a far parte del Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria per il biennio 2026-2028. La nomina, che

28 Luglio 2026

Share the post "Luciano Pareschi entra nel consiglio direttivo di Federturismo Confindustria"

Stampa pagina

Luciano Pareschi, presidente di AssoParchi, fondatore e CEO di Caribe Bay a Jesolo, entra a far parte del Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria per il biennio 2026-2028.

La nomina, che vede per la prima volta l’ingresso di un rappresentante del settore dei Parchi Permanenti Italiani negli organi direttivi di Federturismo Confindustria, è stata proposta dal presidente Massimo Caputi, nell’ambito della sua nuova gestione, ed è stata accolta all’unanimità dal Consiglio di Presidenza.

“Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo questa proposta, della quale ringrazio il presidente Massimo Caputi e l’intero Consiglio – ha dichiarato Luciano Pareschi – Porterò in Federturismo l’esperienza maturata nei parchi divertimento, contribuendo alla definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo del turismo italiano. Con una media di 20 milioni di visitatori ogni anno, i parchi si sono definitivamente affermati come una componente sempre più rilevante dell’industria turistica: generano occupazione, investimenti e indotto, rafforzando l’attrattività delle destinazioni, prolungandone la stagionalità e accrescendone la riconoscibilità sui mercati italiani e stranieri”.

L’ingresso di Pareschi nel Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria consolida il ruolo dei parchi divertimento nel sistema dell’offerta turistica italiana e apre a nuove sinergie tra le diverse filiere, dalla ricettività ai trasporti, dai servizi ai territori, favorendo una visione sempre più integrata e una maggiore competitività dell’intero comparto su scala nazionale ed internazionale.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Brightstar Lottery riconosciuta come una delle migliori aziende al mondo per l’inclusione delle persone con disabilità dal 2026 Disability Index®

Calosci (NOVOMATIC Italia): “Per noi la sostenibilità non è un concetto astratto, è il principio che orienta ogni scelta”

Ranking Ecommerce, Sisal stabile alla sesta posizione della top100 e leader per il settore scommesse e casinò

SisalTipster si rinnova e diventa SisalClub

StarCasinò accende l’estate: una settimana di grandi lanci tra miti, giungle e magia

Lottomatica, Angelozzi: “Online in crescita oltre le attese. Per il retail transizione fino a tre anni”

Giochi, Pedrizzi: “Siamo al guado: senza risolvere la questione territoriale la riforma rischia di fallire”

Pubblicità al gioco online e sanzione a Google. Avv. Sbordoni: “Per la CGE ciò che conta è l’accordo con il creator”

Malta: nel secondo trimestre del 2026, 48 segnalazioni di scommesse sospette

Bevilacqua (M5S): “Servono risposte sulle sponsorizzazioni dei siti di scommesse non autorizzati”

UK, Gambling Commission: in autunno saranno pubblicati i dati sui FRA

USA, Pennsylvania: nuova legge bipartisan per regolamentare i prediction market e i contratti sportivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter