Luciano Pareschi entra nel consiglio direttivo di Federturismo Confindustria

Luciano Pareschi, presidente di AssoParchi, fondatore e CEO di Caribe Bay a Jesolo, entra a far parte del Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria per il biennio 2026-2028.

La nomina, che vede per la prima volta l’ingresso di un rappresentante del settore dei Parchi Permanenti Italiani negli organi direttivi di Federturismo Confindustria, è stata proposta dal presidente Massimo Caputi, nell’ambito della sua nuova gestione, ed è stata accolta all’unanimità dal Consiglio di Presidenza.

“Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo questa proposta, della quale ringrazio il presidente Massimo Caputi e l’intero Consiglio – ha dichiarato Luciano Pareschi – Porterò in Federturismo l’esperienza maturata nei parchi divertimento, contribuendo alla definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo del turismo italiano. Con una media di 20 milioni di visitatori ogni anno, i parchi si sono definitivamente affermati come una componente sempre più rilevante dell’industria turistica: generano occupazione, investimenti e indotto, rafforzando l’attrattività delle destinazioni, prolungandone la stagionalità e accrescendone la riconoscibilità sui mercati italiani e stranieri”.

L’ingresso di Pareschi nel Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria consolida il ruolo dei parchi divertimento nel sistema dell’offerta turistica italiana e apre a nuove sinergie tra le diverse filiere, dalla ricettività ai trasporti, dai servizi ai territori, favorendo una visione sempre più integrata e una maggiore competitività dell’intero comparto su scala nazionale ed internazionale.

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