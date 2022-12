Luci d’artista, tutti insieme in piazza per illuminare l’ippocampo granata di StarCasinò Sport

StarCasinò Sport, Premium Partner della Salernitana S.C., annuncia una nuova attività in occasione di Luci d’Artista interamente legata all’Ippocampo Granata: dopo l’inaugurazione di domenica 11 dicembre, venerdì 30 sarà organizzata una challenge che rende protagonisti i cittadini e i tifosi di Salerno. L’obiettivo è mantenere accesa l’installazione luminosa raffigurante l’Ippocampo per due ore consecutive e dimostrare il supporto della comunità salernitana alla squadra granata, che il prossimo 4 gennaio sarà impegnata in casa nel big match contro il Milan. Servirà l’aiuto di tutti, solo insieme si potrà portare a termine la missione!

L’appuntamento è per domani, 30 dicembre 2022, alle ore 18:00 in piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno. Per l’occasione saranno presenti l’attrice e conduttrice televisiva Anna Maria Baccaro, il collettivo comico salernitano Villa PerBene e lo speaker della Salernitana Uccio, che porteranno la loro simpatia e il loro umorismo per aiutare a mantenere acceso l’Ippocampo Granata. Il divertimento è assicurato! Ci saranno tante sorprese per tutti i partecipanti e per chi sceglierà di mettersi in gioco pedalando sulla e-bike per 2 minuti e creerà una story social taggando il profilo @StarCasinòSport, è previsto un premio: la maglietta esclusiva del brand di intrattenimento sportivo.

L’opera luminosa, interamente ecosostenibile e realizzata con materiali tutti completamente riciclabili, è stata ideata dall’artista Giuseppe Iavicoli, tra i più importanti esponenti della street art nazionale, il quale ha voluto dare forma alla “Forza e resistenza che, oggi più che mai, contraddistinguono tutti i cittadini di Salerno”. La stessa forza ed energia che potranno dimostrare tutti coloro che risponderanno alla call to action di questo venerdì, dando prova della passione che accende il tifo granata.

“Siamo davvero orgogliosi dell’accoglienza positiva e calorosa che la città di Salerno e i suoi tifosi hanno mostrato verso il nostro Ippocampo Granata, non solo durante l’inaugurazione, ma anche nei giorni seguenti continuando a far vivere l’installazione luminosa” – ha affermato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “Da salernitano è un onore doppio per me presidiare il territorio con attività che possano diventare un punto di riferimento per l’intrattenimento che coniuga il sano valore dello sport all’arte e alla sostenibilità. Forti di questo successo, abbiamo infatti scelto di premiare ulteriormente tutti gli appassionati con l’evento di questo venerdì. Un ulteriore omaggio a tutti quelli che ci hanno riservato affetto, riconoscenza ed energia”.

