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Lucca, controlli della Guardia di Finanza: sala giochi rischia chiusura per mancata vigilanza

La Guardia di Finanza di Lucca ha avviato una serie di controlli sulle sale gioco del territorio per contrastare il fenomeno del gioco illegale o irregolare. Sotto la lente delle

26 Marzo 2026

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La Guardia di Finanza di Lucca ha avviato una serie di controlli sulle sale gioco del territorio per contrastare il fenomeno del gioco illegale o irregolare. Sotto la lente delle Fiamme Gialle sono finite in particolare le sale slot, le VLT e i punti scommesse, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente.
Nel corso dei controlli, i finanzieri lucchesi, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno riscontrato in un locale l’assenza di personale autorizzato alla sorveglianza della sala slot e delle VLT, consentendo di fatto l’uso dei giochi anche ai minorenni. Il locale, già recidivo, rischia ora la sospensione dell’attività e una sanzione che potrebbe arrivare fino a 3.000 euro per omessa vigilanza.

I controlli sulle attività di gioco proseguiranno anche nei prossimi mesi, sia per garantire la corretta fruizione ai consumatori, sia per evitare svantaggi alle imprese che operano nel rispetto della legge.

 

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