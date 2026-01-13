Newsletter

13 Gennaio 2026 - 21:40

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming

NOVOMATIC Italia annuncia l’ingresso di Luca Grisci nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming, società titolare del brand Quigioco. Con una consolidata esperienza nel settore del betting, sia fisico

13 Gennaio 2026

Share the post "Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming"

Stampa pagina

NOVOMATIC Italia annuncia l’ingresso di Luca Grisci nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming, società titolare del brand Quigioco.

Con una consolidata esperienza nel settore del betting, sia fisico che online, Luca Grisci avrà il compito di supportare l’espansione della concessionaria e di rafforzare la presenza del brand Quigioco e dei marchi ad esso collegati sul mercato nazionale.

L’aggiudicazione della concessione per il gioco a distanza e il recente restyling del portale scommesse testimoniano la volontà del Gruppo di puntare con decisione sul digitale, offrendo servizi moderni e conformi ai più alti standard normativi. Quigioco garantisce infatti una piattaforma che integra tecnologia avanzata, user experience di alto livello e un’offerta di gioco completa e competitiva.

Per questo l’ingresso di Luca Grisci nel board di HBG Online Gaming è un valore aggiunto fondamentale per consolidare la rete di partner sul territorio, guardando al futuro con l’obiettivo di garantire un’esperienza di gioco sicura, innovativa e di eccellenza.

 

PressGiochi

Leggi anche

Il settore del gioco di Macao registra meno segnalazioni di operazioni sospette nel 2025

Taglio del nastro all’ExCeL London: EAG Expo 2026 tra esposizione e sessioni tematiche

Giochi e fisco, la Cassazione fa chiarezza su IVA, accertamenti bancari e deducibilità dei costi

Miliukov (Corytech): “Per Corytech, iGB Affiliate offre l’ambiente ideale per mostrare come la fintech possa semplificare la complessità.”

Kambi, report 2025 sui trend delle scommesse sportive: Bet Builder, Player Props e Trading basato sull’IA

StarCasinò arricchisce la sua offerta: arrivano in esclusiva i titoli di Swintt ed Elysium Studios

Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming

Serie A di nuovo in campo per il recupero della 16esima giornata

IGT protagonista a ICE Barcelona 2026: soluzioni globali per gaming, digitale e FinTech

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 28mila euro

Danimarca, in Ce nuovo progetto di legge su pubblicità al gioco e poteri di vigilanza del Spillemyndigheden

Taranto: sequestrati 10 apparecchi da gioco illegali in un centro ricreativo, sanzioni per 90mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy