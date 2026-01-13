Luca Grisci entra nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming

NOVOMATIC Italia annuncia l’ingresso di Luca Grisci nel Consiglio di Amministrazione di HBG Online Gaming, società titolare del brand Quigioco.

Con una consolidata esperienza nel settore del betting, sia fisico che online, Luca Grisci avrà il compito di supportare l’espansione della concessionaria e di rafforzare la presenza del brand Quigioco e dei marchi ad esso collegati sul mercato nazionale.

L’aggiudicazione della concessione per il gioco a distanza e il recente restyling del portale scommesse testimoniano la volontà del Gruppo di puntare con decisione sul digitale, offrendo servizi moderni e conformi ai più alti standard normativi. Quigioco garantisce infatti una piattaforma che integra tecnologia avanzata, user experience di alto livello e un’offerta di gioco completa e competitiva.

Per questo l’ingresso di Luca Grisci nel board di HBG Online Gaming è un valore aggiunto fondamentale per consolidare la rete di partner sul territorio, guardando al futuro con l’obiettivo di garantire un’esperienza di gioco sicura, innovativa e di eccellenza.

PressGiochi