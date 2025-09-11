Lozza (Università Cattolica): “L’esordio al gioco è stato prima dei 18 anni per il 22% dei giocatori”

“Questa ricerca si propone di analizzare i giovani italiani tra i 18 e i 25 anni per ridimensionare il fenomeno del gioco in Italia. La ricerca è partita da un

“Questa ricerca si propone di analizzare i giovani italiani tra i 18 e i 25 anni per ridimensionare il fenomeno del gioco in Italia. La ricerca è partita da un quesito: stiamo parlando di un fenomeno di nicchia che riguarda una piccola parte della popolazione oppure è esteso? E poi sono stati valutati i profili socio demografici degli intervistati e gli atteggiamenti e comportamenti di gioco.

Sono stati poi presi in considerazione i comportamenti considerati a rischio in modo critico, e qui sono emersi campanelli d’allarme da tener in considerazione.

Il fine della ricerca è fornire degli spunti per istituzioni e operatori per promuovere un’idea di gioco responsabile, per far emergere le criticità che riguardano il fenomeno in esame.

È stato realizzato un survey online su un campione di 1342 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il campione è rappresentativo della popolazione italiana Under 25 per sesso e area geografica di residenza. La raccolta dei dati è avvenuto tra marzo e aprile 2025.

Agli intervistati sono stati posti diversi quesiti tra cui: la numerosità e profilo dei giocatori, il comportamento di gioco, le credenze di gioco, l’esordio con il gioco ed altri.

Iniziamo dalla dimensione del fenomeno: quanti sono gli under 25 che giocano in Italia? Un primo dato interessante della ricerca è sicuramente che il gioco oggi in Italia riguarda 1 giovane su 2, il 41% dei giovani intervistatati dichiara di aver giocato e scommesso denaro negli ultimi 3 mesi.

Il 41% che proiettato sulla popolazione italiana della fascia d’età corrisponde a 1.900.000 giovani che giocano, si tratta di un numero consistente. Siamo di fronte ad un fenomeno diffuso e che va intenzionato.

Poi ci siamo domandati ce si sono delle specificità socio demografiche in alcuni segmenti della popolazione: parzialmente sì ma è un fenomeno molto trasversale. Indubbiamente il fenomeno riguarda più maschi che le femmine ed è accentuato nelle regioni meridionali. Fatto salvo questo, si tratta di un fenomeno trasversale che riguarda tutta la fascia della popolazione sotto i 25 anni.

Lo studio dimostra che non sono tanto le caratteristiche socio demografiche che spiegano la natura del fenomeno ma alcune caratteristiche psico-sociali.

Tra gli under 25, c’è una predilezione del canale online, anche se c’è una buona presenza anche sul canale fisico. Si gioco molto spesso in compagnia, con amici e famigliari. Il 30% dichiara di giocare solo: è un numero che tornerà, intanto corrisponde alla percentuale degli intervistati che dichiara di giocare solo online, non c’è una corrispondenza perfetta ma c’è sicuramente una relazione.

I giochi prediletti da questa fascia d’età sono i gratta e vinci e le scommesse sportive. È stato osservato che i giocatori sottostimino diversi tipi di rischio: il rischio di perdere denaro, la pericolosità di una dipendenza e di isolamento. È stato chiesto ai giocati e ai non giocatori quali consigli daresti a chi si avvicina al gioco. Opinione molto comune è quella di impostare limiti in termini di spesa e di tempo, il controllo è un concetto chiaro ai giocatori under 25.

Il tema dell’autocontrollo e del darsi dei limiti c’è anche tra i non giocatori. Altro tema interessante è quello dell’esordio al gioco che avviene principalmente in compagnia sia con amici amici che con la famiglia. Il 22% dei giocatori ha dichiarato di aver iniziato a giocare prima dei 18 anni, un esordio precoce che rappresenta un campanello d’allarme sul piano culturale. Solo metà degli intervistati ha famigliarità con il concetto di gioco responsabile, ci fa capire che c’è molto da fare. È sicuramente più conosciuto tra i giocatori. Nel dettaglio se si chiede di sapere in cosa consiste, la risposta non è chiara.

Meno del 20% dei giocatori conosce informazioni su limiti di giocata e tempo, ma sono disposti ad apprendere queste nozioni. Maggiore sensibilizzazione sui rischi e maggiore differenza tra gioco responsabile e gioco problematico, sono le risposte più frequenti se si chiede agli intervistati quali dovrebbero essere i contenuti per una corretta comunicazione del gioco responsabile. Il tema del gioco responsabile non può essere liquidato con quale messaggio generico ma deve essere preso in carico da istituzioni e operatori in modo serio”.

Lo ha dichiarato Edoardo Lozza, Professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in occasione dell’evento “Gioco responsabile e giovani Under 25:motivazioni, contesti e strategie di intervento”, organizzato dalla Fondazione FAIR, che si è svolto questa mattina al Senato.

PressGiochi