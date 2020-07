Louisiana: IGT lancia la nuova Vlt Cobalt ™ 27

Il lancio in Louisiana prevede il debutto negli Stati Uniti dei giochi Reel Poker di IGT tra cui Siberian Storm e The Wild Life Extreme

International Game Technology ha annunciato di aver soddisfatto i requisiti normativi per il debutto della nuova videolotteria Cobalt ™ 27 con nuovi eccitanti contenuti IGT Reel Poker ™ in Louisiana. I primi due giochi IGT presenti su Reel Poker saranno Siberian Storm® e The Wild Life Extreme®. Il set multigiocatore includerà anche 10 nuovi temi di video poker tra cui, Fortune® Poker di Pharaoh e il tema preferito dai giocatori, Xtreme 10-Hand Poker.

“Il cabinet IGT Cobalt 27 VLT ha generato grandi prestazioni ed entusiasmo tra i giocatori dal suo recente lancio in Montana e Georgia, e siamo entusiasti di portare Cobalt 27 in Louisiana con la premier di giochi Siberian Storm e The Wild Life Extreme Reel Poker”, ha dichiarato Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT, Gaming. “Attualmente IGT ha più di 7000 VLT in tutta la Louisiana e siamo pronti a migliorare ulteriormente la nostra presenza con l’hardware e i contenuti più interessanti del settore”.

La VLT Cobalt 27 è sapientemente progettata per soddisfare le esigenze specifiche degli operatori. È dotata di due schermi da 27 pollici ad alta definizione, un topper da 24 pollici opzionale, illuminazione del cabinet integrata e un pannello lettore statico a cinque pulsanti. Ha anche un’ergonomia avanzata e una porta di ricarica USB integrata per il massimo comfort e praticità.

