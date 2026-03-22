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Lottomatica: S&P conferma rating “BB”, outlook alzato a “positive”

S&P conferma il rating “BB” di Lottomatica e rivede a “positivo”, da “stabile”, l’outlook. E’ quanto si legge nella nota dell’agenzia. Per S&P il nuovo outlook riflette la possibilita’ di

22 Marzo 2026

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S&P conferma il rating “BB” di Lottomatica e rivede a “positivo”, da “stabile”, l’outlook. E’ quanto si legge nella nota dell’agenzia. Per S&P il nuovo outlook riflette la possibilita’ di un miglioramento dei rating di Lottomatica nei prossimi 12 mesi se il gruppo dovesse mostrare un free cash flow operativo ricorrente solido e tale da determinare un miglioramento strutturale nel rapporto tra free cash flow operativo (rettificato secondo i S&P Global Ratings) e l’indebitamento, portandolo sopra il 15%, accompagnato da una leva finanziaria costantemente al di sotto di 3.

Nella valutazione, S&P sottolinea che il rafforzamento della posizione di Lottomatica in un mercato profittevole come quello dei giochi online in Italia sta supportando la crescita dei ricavi e il miglioramento della marginalita’ operativa lorda al 27-28% nel 2026 rispetto al 33% del 2025.

Inoltre i benefici del completamento dell’integrazione di Pwo, in termini di sinergie e riduzione dei costi di integrazione non ricorrenti, potranno portare il free cash flow operativo (after lease) a circa 400 milioni dal 2026 rispetto ai 220 milioni dello scorso anno e il rapporto tra focf e debito al 19% quest’anno dall’11% del 2025. L”aumento del buyback 2026-27 annunciato, conclude l’agenzia, e’ coerente con la policy aziendale di mantenere la leva finanziaria tra 2 e 2,5 volte per un rapporto ebitda/debito sotto 3 volte.

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