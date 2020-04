Accogliendo le richieste della Federazione Italiana Tabaccai e di STS, Lottomatica ha comunicato che sospenderà, con effetto immediato e fino a quando sarà necessario, tutti i canoni attualmente dalla stessa riscossi sul mondo Better in tabaccheria, ossia tutti i canoni relativi ai prodotti di Lottomatica Scommesse. Una decisione importante che va a dare supporto alla rete dei ricevitori in questo momento drammatico dovuto all’emergenza Covid-19.

PressGiochi