Lottomatica riconosciuta “Corporate Lifesaver” da Rosso per l’impegno ad azzerare l’emergenza sangue in Italia

Il Gruppo Lottomatica è stato premiato martedì 21 ottobre presso il Senato della Repubblica per il suo impegno di responsabilità sociale all’interno di “Corporate LifeSavers”, il programma aziendale promosso da Rosso, la startup fondata da due giovani Under 30 che sta guidando la transizione digitale del sistema sangue ed è impegnata nell’ambizioso obiettivo di azzerare l’emergenza sangue in Italia entro il 2030.

L’iniziativa “Generazione Dono – Il dono nell’era digitale: etica, inclusione e sostenibilità della spesa pubblica”, sostenuta dal senatore Antonio Guidi, nasce per promuovere la donazione in un’epoca in cui tecnologia, sanità e impatto sociale sono i cardini, e valorizzare le aziende che hanno scelto di adottare la cultura della donazione come parte integrante delle proprie politiche di sostenibilità e responsabilità.

Programma Corporate LifeSavers: la partnership tra Lottomatica e Rosso

Oggi in Italia solo il 2,3% della popolazione dona sangue in modo abituale: una percentuale ancora insufficiente per coprire il fabbisogno nazionale e garantire la sicurezza delle strutture sanitarie.

Partner di Rosso dal 2023, aderisce al programma Corporate LifeSavers per diffondere una cultura della solidarietà e della partecipazione, sensibilizzando anche le nuove generazioni sul valore di un gesto semplice ma determinante, all’interno di un percorso di sensibilizzazione, formazione e azioni concrete per la promozione della donazione di sangue.

Nel corso della collaborazione, il Gruppo ha avviato campagne di comunicazione interna, momenti di formazione e giornate di donazione del sangue in azienda, offrendo ai dipendenti la possibilità di contribuire in prima persona a una causa di grande valore sociale e di rilevanza significativa per la salute pubblica. Le giornate di donazione del sangue nella sede di Roma hanno rappresentato una tappa simbolica e concreta di questo impegno, che oggi viene premiato in Senato come esempio di responsabilità sociale d’impresa.

«Essere qui come CorporateLifeSavers è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenta un riconoscimento tangibile dell’impegno con cui, come organizzazione e come persone, abbiamo scelto con entusiasmo di contribuire alla promozione di un gesto dal valore umano e sociale straordinario. È la dimostrazione che, insieme, possiamo generare un impatto positivo concreto per la comunità» Giuseppina Falcucci, Chief People Officer, Lottomatica Group.

Responsabilità condivisa: il valore sociale di Lottomatica

Tale riconoscimento si inserisce in un percorso più ampio che vede Lottomatica impegnata nella promozione di iniziative di sostenibilità, salute e coesione sociale.

Tra le iniziative più recenti del Gruppo, figurano la partnership tra Fondazione Lottomatica e l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola a supporto di “Sweet Arms – Il Freddo e il Caldo insieme per aiutare i piccoli e i loro genitori in TIN”, un progetto triennale che unisce innovazione tecnologica e centralità della famiglia nella cura dei neonati più fragili, la collaborazione con Peter Pan ODV a sostegno dei pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e il sostegno a favore della Fondazione Luigi Maria Monti (IDI) per dare vita a un nuovo Centro di Neuropsichiatria Infantile presso il Centro di Riabilitazione “Villa Santa Margherita” a Montefiascone (VT).

Tutte esperienze che riflettono la volontà del Gruppo di creare valore condiviso e di contribuire, con responsabilità e continuità, al benessere delle persone e delle comunità in cui opera.

