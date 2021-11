Lottomatica: ricavi a 523,1 milioni di euro nei nove mesi del 2021

Ammontano a 523,1 milioni di euro i ricavi realizzati dal concessionario Lottomatica facente capo al gruppo Gamma Bidco per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Il gruppo registra un incremento di euro 178,4 milioni, pari al 51,8% rispetto al valore di euro 344,7 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2020.

Il gruppo con euro 8,2 miliardi di “bet” consuntivati nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 conta ad oggi una rete di circa 3.088 diritti scommesse (di cui 1.361 di provenienza Lottomatica Scommesse), 31 diritti ippici (di cui 6 di provenienza Lottomatica Scommesse) 19.831 diritti VLT (di cui 11.261 di provenienza Lottomatica Videolot Rete), 70.288 NOE AWP (di cui 41.469 di provenienza Lottomatica Videolot Rete) e 31.176 AWP di proprietà, (di cui 16.922 di provenienza Lottomatica Videolot Rete e 2.294 di provenienza Big Easy S.r.l.) e un network di circa 18.308 punti vendita operativi (10.706 di provenienza dei Business IGT Acquisiti), di cui 116 in gestione diretta. Tra questi, 64 di provenienza di Big Easy S.r.l. (di seguito anche “Big Easy”), 48 di proprietà di Enjoy The Game S.r.l., 4 di proprietà di Billions Italia S.r.l..

Betting Retail – Il settore operativo Betting Retail beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Scommesse che ha contribuito a un significativo aumento dei diritti (1.361 di provenienza Lottomatica Scommesse) e dei punti vendita operativi (1.163 di provenienza Lottomatica Scommesse alla fine del periodo). I ricavi del settore operativo Betting Retail ammontano a euro 65,3 milioni. La raccolta si attesta a euro 508,2 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 e risulta in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante il contributo di Lottomatica Scommesse pari a euro 126,5.

Online – I ricavi del settore operativo Online ammontano a euro 196,9 milioni. Il settore operativo Online, che beneficia tra l’altro dell’acquisizione di Lottomatica Scommesse, registra una raccolta pari a euro 4.604,2 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 (di cui euro 1.818,2 milioni riconducibili a Lottomatica Scommesse), in crescita di più del 100% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari a euro 1.460,1 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2020). I decreti emanati dal Governo per la gestione del Covid-19 non hanno impattato il settore delle scommesse online che registra, nel suo complesso, una crescita in termini di raccolta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le principali variazioni relative alla raccolta del segmento Online sono riconducibili (i) alle scommesse sportive la cui raccolta è passata da euro 372,7 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2020 a euro 1.129,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021, (ii) alla raccolta relativa ai cosiddetti “Casinò games” che è passata da euro 913,3 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2020

a euro 3.089,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 e (iii) alla raccolta relativa ai giochi virtuali che è passata da euro 138,5 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2020 a euro 197,9 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021.

AWP – I ricavi AWP ammontano a euro 139,6 milioni . Il settore operativo AWP beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Videolot Rete, con il conseguente aumento significativo dei NOE, che passano da 29.306 al 30 settembre 2020 a 70.288 al 30 settembre 2021 (di cui 41.469 di provenienza Lottomatica Videolot Rete) e delle macchine operative (35.200 macchine operative alla fine del periodo di provenienza Lottomatica Videolot Rete). Nei primi nove mesi del 2021, il numero medio di macchine operative era pari a 44.550, in aumento del 71,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; tale incremento è principalmente attribuibile alla contribuzione di Lottomatica Videolot Rete. La raccolta si attesta a euro 1.302,9 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 e risulta in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente grazie all’acquisizione di Lottomatica Videolot Rete che ha contribuito

per euro 759,7 milioni.

VLT – Il settore operativo VLT beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Videolot Rete che ha permesso un significativo aumento delle licenze (11.261 licenze di provenienza Lottomatica Videolot Rete) e delle macchine operative (10.961 macchine operative alla fine del periodo di provenienza Lottomatica Videolot Rete). I ricavi VLT ammontano a euro 118,8 milioni . Al 30 settembre 2021 il Gruppo è titolare di 19.831 licenze. Il numero medio di macchine operative è pari a 13.774 per i primi nove mesi del 2021, rispetto a 8.103 dello stesso periodo dell’anno precedente. La raccolta VLT dei primi nove mesi del 2021 è pari a euro 1.713,8 milioni e risulta in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno grazie alla contribuzione di Lottomatica Videolot Rete per euro 1.114,6 milioni.

Retail & Street Operations – La raccolta complessiva del settore operativo Retail & Street Operations, a valle della riclassifica della raccolta su sale di proprietà collegate ai concessionari Gamenet e Lottomatica Videolot Rete, ammonta a euro 667,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021, in crescita del 71,3% rispetto al periodo precedente (euro 389,8 milioni), grazie alla contribuzione dei Business IGT Acquisiti. In particolare, il settore operativo Retail & Street Operations beneficia dell’acquisizione di Big Easy, che ha permesso un significativo aumento delle sale e delle macchine operative. Per quanto riguarda l’evoluzione anno su anno, si rimanda a quanto commentato in precedenza con riferimento ai settori operativi AWP e VLT.

