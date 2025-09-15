Lottomatica ottiene il massimo rating nella valutazione ESG di MSCI

L’impegno di Lottomatica nella sostenibilità è stato premiato da un nuovo riconoscimento: il punteggio massimo di ‘AAA’ nella valutazione rilasciata da Morgan Stanley Capital International – MSCI ESG Ratings. Un

L’impegno di Lottomatica nella sostenibilità è stato premiato da un nuovo riconoscimento: il punteggio massimo di ‘AAA’ nella valutazione rilasciata da Morgan Stanley Capital International – MSCI ESG Ratings. Un risultato che colloca il Gruppo nella categoria Leader, riconoscendo il valore di una strategia capace di coniugare performance economiche, responsabilità sociale e tutela dell’ambiente.

MSCI ESG Ratings: uno standard globale di sostenibilità

MSCI ESG Research analizza ogni anno migliaia di aziende in tutto il mondo e assegna un punteggio che va da “AAA” (Leader) a “CCC” (Laggard), valutando la capacità di gestire i rischi ambientali, sociali e di governance rispetto ai competitor di settore.

Ottenere la valutazione più alta significa quindi essere riconosciuti come modello internazionale di riferimento nella gestione sostenibile, con uno sguardo rivolto al futuro e agli stakeholder.

Il Piano di Sostenibilità di Lottomatica, tra persone, responsabilità e ambiente

Alla base di questo riconoscimento c’è l’impegno costante del Gruppo nella sostenibilità. In questo contesto, il Piano di Sostenibilità di Lottomatica integra i principi ESG nel modello di business e guida le scelte quotidiane dell’azienda. Questo percorso si traduce in iniziative concrete, come i progetti di economia circolare e alla rigenerazione dei dispositivi tecnologici, che riducono gli sprechi e generano benefici ambientali.

Rating e certificazioni: conferme a livello internazionale

Il massimo punteggio ottenuto da MSCI si aggiunge ad altri riconoscimenti che testimoniano la solidità del percorso intrapreso da Lottomatica negli anni.

Tra i rating ESG più significativi:

Morningstar Sustainalytics , che ha attribuito al Gruppo una valutazione pari a 13.2 (rischio “basso”);

, che ha attribuito al Gruppo una valutazione pari a 13.2 (rischio “basso”); Carbon Disclosure Project (CDP), che ha riconosciuto con il rating B l’efficacia delle azioni intraprese per contrastare il cambiamento climatico.

Sul fronte delle certificazioni, invece, spiccano:

ISO 14001:2015 e ISO 14064 per la Carbon Footprint che attestano un sistema di gestione ambientale in costante miglioramento;

per la Carbon Footprint che attestano un sistema di gestione ambientale in costante miglioramento; Certificazione G4 per il Gioco Responsabile, a garanzia di un modello di intrattenimento sicuro e sostenibile.

A questi risultati si affiancano ulteriori riconoscimenti, come quello di Sustainability Ambassador, e iniziative di rilievo quali il Barometro ecosociale, a ulteriore conferma dei valori e della visione del Gruppo.

Lottomatica: verso una leadership sostenibile

Con la valutazione “AAA” di MSCI Lottomatica conferma la propria leadership nel gioco legale e sostenibile, con l’obiettivo di continuare a generare valore per le persone, la comunità e l’ambiente.

Come dimostrato anche in occasione dell’evento “Comunicare la sostenibilità”, la trasparenza e il dialogo restano al centro delle attività del Gruppo Lottomatica.

