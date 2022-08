Lottomatica: nel primo semestre ricavi per 806 mln di euro

Pubblicato in questi giorni il Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno del Gruppo Lottomatica. Nel primo semestre ha registrato ricavi in crescita per 806 milioni di euro. Crescita attribuita

Crescita attribuita al portafoglio di vendita al dettaglio ampliato del gruppo che comprende 2765 punti scommesse, 31 ippodromi, 19.831 VLT, 67.324 macchine AWP”.

Le scommesse e le macchine da gioco di Lottomatica hanno registrato rispettivamente ricavi pari a 174 milioni di euro e 463 milioni di euro. Ulteriori aspetti positivi hanno visto la sua divisione online registrare un aumento del 20% dei ricavi a 163 milioni di euro (H12021: 128 milioni di euro).

Lottomatica ha annunciato un EBITDA di € 233 milioni, riflettendo un aumento di 6 volte rispetto ai risultati del 2021 di € 38 milioni. Chiudendo i suoi conti semestrali, Lottomatica ha dichiarato un utile operativo di 98 milioni di euro. Di rilievo il periodo di negoziazione che ha visto Lottomatica ridurre il proprio indebitamento di 137 milioni di euro alla luce del contributo positivo del flusso di cassa di periodo di 265 milioni di euro.

Il CEO Guglielmo Angelozzi, ha sottolineato che Lottomatica è entrata in una seconda metà dell’anno cruciale in cui l’azienda migrerà la sua vendita al dettaglio e online in un’unica piattaforma operativa. I suoi negozi di scommesse saranno inoltre aggiornati con nuovi terminali VLT che includeranno una nuova suite sportiva virtuale. Integrazioni positive hanno visto il cda di Lottomatica aumentare i propri obiettivi a 77 milioni di euro di risparmio assicurato entro fine anno.

