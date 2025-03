Lottomatica: nel 2024 ricavi per oltre 2 miliardi di euro

Lottomatica ha chiuso il 2024 con risultati in forte crescita: la raccolta ha raggiunto i 39,2 miliardi di euro (+30% rispetto al 2023), con un boom del settore online (+51%). I ricavi hanno superato i 2 miliardi di euro (+23%), mentre l’Ebitda adjusted ha toccato i 739,4 milioni di euro (+24%), superando le stime della guidance aggiornata a luglio 2024 (tra 700 e 730 milioni di euro).

Operating cash flow si è attestato a 556,8 milioni, l’utile netto rettificato a 254,3 milioni. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 1.872,8 milioni. Proposto il pagamento di un dividendo pari a 0,3 euro per azione ordinaria.

Per il 2025 indicati ricavi compresi tra i 2,32 e 2,37 miliardi di euro, con un Ebitda rettificato tra gli 840 e i 870 milioni di euro. Lottomatica ha poi fatto sapere che sarà richiesta all’Assemblea l’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie fino al 10% del capitale sociale nei prossimi 18 mesi. “Nel caso in cui Lottomatica avvii il programma di acquisto di azioni proprie, a seguito dell’approvazione dell’Assemblea, la società non comprerà azioni proprie da Gamma Intermediate”, ha precisato la società.

“Il 2024 è stato un anno eccezionale per il nostro Gruppo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione di leadership in tutti i segmenti operativi e brand. Abbiamo superato le aspettative fissate a inizio anno e i successivi aggiornamenti, con ricavi pari ad Euro 2.045 milioni e un Adjusted EBITDA di Euro 739 milioni a payout normalizzato (Euro 707 milioni reported), +24% rispetto all’esercizio 2023. Abbiamo continuato a crescere sia organicamente sia attraverso M&A, con l’acquisizione di PWO e l’attuazione della nostra strategia di bolt-on – ha commentato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica Group -. I nostri obiettivi per il 2025 sono di rafforzare la nostra posizione di leadership in tutti i segmenti attraverso l’innovazione di prodotto e tecnologica, di sviluppare ulteriormente il modello omnichannel e di gestire in modo efficiente la transizione dal retail all’online che sta avvenendo nel mercato. In virtù della nostra solida situazione patrimoniale e della generazione di flussi di cassa, abbiamo deliberato di richiedere in Assemblea l’autorizzazione per un programma di acquisto di azioni proprie, per dotarci di uno strumento aggiuntivo per remunerare il capitale con la liquidita` in eccesso, in concorrenza con opportunita` di M&A ed altre opportunita` di remunerazione del capitale, sempre con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti”.

La societa’, che e’ tornata alla Borsa di Milano nel 2023, ha promesso un dividendo annuale di 0,30 euro per azione, in aumento rispetto agli 0,26 euro per azione pagati lo scorso anno. Il consiglio di amministrazione di Lottomatica ha inoltre proposto all’assemblea degli azionisti un programma di riacquisto fino al 10% del capitale sociale. Nel 2024 i ricavi sono stati pari a 2,019 miliardi e l’utile di esercizio a 103,8 milioni (73,8 milioni nel 2023).

