Lottomatica insieme a Salvamamme, contro la violenza di genere

Anche quest’anno Lottomatica ha rinnovato il suo impegno contro ogni forma di violenza al fianco di Salvamamme, associazione nata ormai circa trenta anni fa con l’obiettivo di aiutare le madri in difficoltà e, più in generale, di supportare le famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.

Tra le numerose iniziative condotte dall’associazione rientra anche il progetto “Valigia di salvataggio”, rivolto a donne che vivono situazioni di violenza, spesso anche insieme ai propri figli, costrette a fuggire dalle loro case senza poter portare con sé neppure lo stretto indispensabile. Attraverso il progetto, l’associazione fornisce servizi salva vita, un sistema di sicurezza personalizzato per le donne vittime di violenza e la possibilità di prenotare una valigia con i beni essenziali. Mission che Lottomatica ha deciso di sostenere anche quest’anno con due attività solidali. Si tratta di una campagna di fundraising in azienda svolta a favore di Salvamamme, cui aggiungere l’opportunità data ai dipendenti del gruppo di prendere parte da volontari alla vita dell’associazione, partecipando ad esempio all’accoglienza delle famiglie o alla preparazione delle valigie di salvataggio.

Un supporto che conferma quanto le persone, la responsabilità e la comunità siano al centro degli orizzonti e delle iniziative di Lottomatica, in linea con il piano di sostenibilità aziendale, con l’obiettivo di generare impatti positivi e tangibili sulla collettività.

PressGiochi