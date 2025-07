Lottomatica e open innovation: così il gaming evolve tra startup, università e tecnologie emergenti

Nel settore del gaming, dove la tecnologia cambia rapidamente le regole del gioco, innovare non è solo una scelta, ma una necessità strategica. Per questo motivo, negli ultimi anni Lottomatica

Nel settore del gaming, dove la tecnologia cambia rapidamente le regole del gioco, innovare non è solo una scelta, ma una necessità strategica. Per questo motivo, negli ultimi anni Lottomatica ha abbracciato un modello di open innovation che integra le migliori idee con le competenze esterne, costruendo un ecosistema in cui collaborano startup tech, università italiane e player internazionali.

Questa visione si è presto concretizzata in una strategia che mette insieme competenze interne e soluzioni esterne per creare piattaforme più evolute, tecnologie scalabili e nuove esperienze utente. Un modello che rafforza la capacità di innovare in poco tempo, con risultati misurabili e duraturi.

Open innovation: un nuovo modo di innovare – Il concetto di Open Innovation, teorizzato da Henry Chesbrough, si basa sull’idea che le imprese possano (e debbano) aprirsi a contributi esterni per alimentare i propri processi innovativi. Questo approccio è particolarmente efficace in settori ad alto tasso di trasformazione come il gaming digitale, dove l’evoluzione passa attraverso AI, dati, cloud, mobile-first e nuovi modelli di interazione.

In questo scenario, le startup del gaming e i centri di ricerca rappresentano partner naturali per sviluppare tecnologie avanzate, sperimentare prototipi e ridurre il time-to-market.

LAMP: dove startup e formazione si incontrano – Un tassello fondamentale nella strategia di Lottomatica è LAMP – Lottomatica Accelerator & Matching Platform. Più che una piattaforma, LAMP si configura come un vero acceleratore di idee. Da una parte abilita soluzioni innovative in ambiti chiave come sicurezza, UX, sostenibilità e AI; dall’altra, diventa strumento essenziale per la formazione continua dei dipendentiin ambito tech.

Per questo motivo, la piattaforma LAMP può essere considerata come uno spazio di contaminazione tecnologica, dove le idee delle startup incontrano le esigenze di business e si trasformano in soluzioni concrete, testate, integrate e scalabili.

Innovazione e formazione a partire dalla scuola – Nell’ambito dell’open innovation, Lottomatica guarda anche al mondo dell’educazione scolastica come terreno fertile per formare i cittadini e i professionisti del futuro. Ecco di seguito due esempi di rilievo.

Il Liceo TRED: innovazione per le nuove generazioni – Tra le iniziative più significative emerge la collaborazione di Lottomatica con il Liceo TRED (Transizione Ecologica e Digitale). Si tratta di un percorso sperimentale quadriennale nato per integrare competenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche.

Nel mese di giugno, l’azienda ha ospitato tre giornate immersive con gli studenti del Liceo TRED di Montefiascone, dedicate a trasformazione digitale, Intelligenza Artificiale, ESG e innovazione aziendale. Questa iniziativa ha contribuito a rafforzare il dialogo tra scuola e impresa, offrendo ai ragazzi un confronto diretto con le sfide e le opportunità del mondo del lavoro.

Progetto UER, tra tecnologia e coesione sociale – Un altro esempio virtuoso è la collaborazione con l’Università Europea di Roma (UER) che, con il supporto di Fondazione Lottomatica, ha dato vita a un progetto psico-socio-educativo rivolto agli studenti del Liceo “Ettore Majorana” di Latina, con l’obiettivo di contrastare i pregiudizi e promuovere l’inclusione tra gli adolescenti.

Il progetto ha coinvolto 120 studenti, utilizzando strumenti di tecnologia immersiva come la Realtà Virtuale e attività partecipative. I risultati? L’83% dei ragazzi ha dichiarato di sentirsi più consapevole dell’impatto dei pregiudizi nelle relazioni e di avere una maggiore apertura verso le differenze culturali.

Un modello italiano di innovazione condivisa – L’impegno di Lottomatica nell’innovazione aperta genera un valore che si spinge oltre il perimetro aziendale, creando occasioni concrete per giovani talenti, valorizzando le eccellenze accademiche italiane e rafforzando il ruolo dell’Italia come hub di innovazione digitale nel gaming europeo. Attraverso un modello basato su collaborazione, sperimentazione e mentalità aperta, Lottomatica costruisce un futuro sostenibile per il settore, dove la tecnologia è sicuramente un fattore abilitante, ma è il capitale umano la vera leva del cambiamento.

PressGiochi