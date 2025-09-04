Lottomatica: dal 22 settembre entra nell’indice Ftse Mib Index

Lottomatica entrerà a far parte dell’indice Ftse Mib Index a partire dall’inizio delle negoziazioni del prossimo lunedì 22 settembre. Lo rende noto un comunicato della società. L’indice Ftse Mib è

Lottomatica entrerà a far parte dell’indice Ftse Mib Index a partire dall’inizio delle negoziazioni del prossimo lunedì 22 settembre. Lo rende noto un comunicato della società.

L’indice Ftse Mib è il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, misura la performance dei 40 titoli italiani più liquidi e capitalizzati e cattura più dell’80% della capitalizzazione del mercato nazionale, afferma la nota.

PressGiochi