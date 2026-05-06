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Lottomatica cresce nel primo trimestre 2026: EBITDA a +7% e ricavi oltre i 600 milioni

Angelozzi: “Crescita a doppia cifra dell’EBITDA e fino a 1 miliardo agli azionisti tra 2026 e 2027”

06 Maggio 2026

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Lottomatica chiude il primo trimestre 2026 con risultati in crescita, sostenuti dal buon andamento del mercato di riferimento e dalla spinta del segmento online.

Nel periodo, i ricavi si sono attestati a 602,3 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto ai 585,7 milioni registrati nel primo trimestre 2025. Su base normalizzata per il payout, la crescita risulta ancora più marcata, pari al 10%. In particolare, il segmento online continua a rappresentare un driver chiave, con ricavi pari a 265 milioni (+10%).

La raccolta consolidata ha raggiunto i 12,4 miliardi di euro, segnando un incremento dell’11% su base annua. Anche in questo caso, il canale digitale si distingue con una crescita del 15% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Sul fronte della redditività, l’Adjusted EBITDA si è attestato a 235,5 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al primo trimestre 2025, con un margine sui ricavi pari al 39,1% (in miglioramento rispetto al 37,6% dell’anno precedente). A payout normalizzato, l’EBITDA rettificato sale a 252,7 milioni, segnando un incremento del 22%.

Buona anche la generazione di cassa: l’operating cash flow ha raggiunto 196,2 milioni di euro, rispetto ai 184,4 milioni del primo trimestre 2025, principalmente grazie al miglioramento dell’EBITDA.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 si è attestato a 2.051,4 milioni di euro, corrispondente a una leva finanziaria di 2,3x calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, è stato confermato il pagamento di un dividendo pari a 0,44 euro per azione, per un totale di circa 111 milioni di euro. Inoltre, l’assemblea ha autorizzato il riacquisto di un ulteriore 12,5% del capitale sociale: tra il 2026 e il 2027 potranno essere restituiti agli azionisti fino a 1 miliardo di euro, dividendi inclusi.

Infine, la società ha confermato la guidance per l’intero esercizio 2026, prevedendo un Adjusted EBITDA nella parte alta del range indicato.

Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica Group, ha commentato: “Nel primo trimestre del 2026 abbiamo continuato a beneficiare della forte crescita del nostro mercato di riferimento, che ha supportato la crescita a doppia cifra dell’Adjusted EBITDA, pari al +22% a payout normalizzato. PWO continua a performare bene, avendo recuperato completamente la propria quota di mercato nel Totale Sports rispetto ai livelli precedenti alla migrazione e registrando una buona crescita nell’iGaming. Abbiamo inoltre portato a termine con successo il rifinanziamento del prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile con scadenza 2031, riducendo il nostro costo medio del debito al lordo delle imposte al 4,9%. Con una prospettiva positiva per l’esercizio 2026, ci aspettiamo di chiudere l’esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA nella fascia alta della guidance e di restituire fino a 1 miliardo di euro agli azionisti tra il 2026 e 2027, a partire da questa settimana, dando il via questa settimana al nuovo programma di buyback recentemente approvato. Ringrazio, infine, tutti i nostri azionisti per il loro continuo sostegno”, conclude Angelozzi.

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