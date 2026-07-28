Lottomatica, Angelozzi: “Online in crescita oltre le attese. Per il retail transizione fino a tre anni”

I risultati del secondo trimestre di Lottomatica sono stati in linea con le aspettative, mentre la crescita della marginalita’ del segmento online e’ stata “leggermente piu’ rapida di quanto inizialmente previsto”; sull’atteso riordino del settore retail e’ invece probabile sia necessaria una proroga delle attuali concessioni per 2-3 anni. Cosi’ il management del gruppo di giochi e scommesse nel corso della presentazione dei conti semestrali agli analisti i quali hanno sottolineato in particolare l’elevato livello della marginalita’ nel segmento online (circa 58% dal 54% di un anno fa).

Il cfo Laurence Van Lancker si e’ mostrato cauto rispetto alla previsione di ulteriori miglioramento di questa voce sottolineando che il gruppo e’ soddisfatto con questo livello e che quanto raggiunto nel primo semestre e’ legato a un efficientamento della struttura in termini di costi. Per quanto riguarda l’andamento della raccolta legata ai Mondiali di Calcio, lo stesso manager ha spiegato che e’ stata “in linea con le aspettative” come incluso nelle previsioni di gruppo per il 2026. In generale invece l’andamneto commerciale a luglio mostra una tendenza che “continua a rimanere solida”.

Nessuna novita’ per quanto riguarda l’atteso riordino delle concessioni in Italia della rete retail. Il presidente e a.d Guglielmo Angelozzi – interrogato da una analista sulla previsione di un accordo tra il governo e le Regioni – ha comunque spiegato che, anche se il nodo si sciogliesse a breve, sarebbe comunque necessario un periodo di transizione di “un paio d’anni, probabilmente tre” con la proroga delle concessioni attuali. Angelozzi ha ricordato come esempio che l’accordo per il riordino sull’online e’ stato trovato nel marzo del 2024 ma che la concessione e’ stata ottenuta solo a novembre 2025.

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