Lottomatica a SDGs Leaders 2025: la trasparenza come leva strategica per la sostenibilità

Il 13 maggio 2025, Lottomatica ha partecipato alla roundtable “Strategie per la Comunicazione Trasparente” organizzata da SDGs Leaders, che vede colleghe e colleghi del Gruppo Lottomatica coinvolti in un progetto formativo innovativo, nato per promuovere la cultura della sostenibilità attraverso il confronto e la collaborazione tra aziende, esperti e professionisti del settore.

L’evento, tra i principali appuntamenti nazionali per il dialogo tra imprese, istituzioni e società civile sul tema dello sviluppo sostenibile, ha visto tra i suoi relatori Ida De Sena, Senior Manager del Gruppo, in un confronto tra imprese su come la direttiva CSRD rappresenti un punto di svolta nel modo in cui le aziende approcciano la rendicontazione e la comunicazione della sostenibilità, oltre al ruolo fondamentale di una governance ESG solida e strutturata.

Nel corso del suo intervento, Ida De Sena ha offerto una riflessione puntuale sulla trasformazione in atto nella comunicazione della sostenibilità, in particolare in relazione all’introduzione della nuova Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Lottomatica è stata la prima azienda del settore in Italia a recepire la CSRD, avviando una rendicontazione ESG conforme ai nuovi requisiti normativi.

“La recente Direttiva CSRD sta inevitabilmente cambiando il modo in cui le aziende rendicontano la sostenibilità. Si tratta di uno standard tecnico, articolato e molto rigoroso, che introduce nuovi obblighi di trasparenza e tracciabilità sui dati ESG. È uno strumento fondamentale per rafforzare la credibilità delle imprese agli occhi del mercato, degli investitori e delle istituzioni. Tuttavia, non può e non deve sostituire il bilancio di sostenibilità tradizionale. Anzi, i due strumenti devono coesistere e integrarsi”, ha dichiarato Ida De Sena.

Lottomatica, da sempre attenta all’evoluzione normativa e ai principi ESG, ha strutturato la propria governance in modo da rendere la sostenibilità un elemento integrato nel business. Come sottolineato da De Sena, “il Gruppo ha attivato comitati manageriali dedicati a ciascuna direttrice di sostenibilità”, favorendo così un cambiamento culturale trasversale e duraturo.

“Una governance ben strutturata abilita la diffusione efficace della mission e vision aziendale. Questo modello ci ha permesso di monitorare le performance ESG e integrarle pienamente nelle strategie di business”, ha concluso De Sena.

L’intervento ha messo in luce il ruolo di Lottomatica come impresa pioniera nella rendicontazione sostenibile, allineata agli obiettivi dell’Agenda 2030. Il Gruppo contribuisce attivamente al raggiungimento di8 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), confermando il proprio impegno verso una crescita responsabile, trasparente e orientata al futuro.

La partecipazione a SDGs Leaders 2025 testimonia la volontà di Lottomatica di continuare a essere protagonista del cambiamento, promuovendo una comunicazione chiara, strutturata e allineata alle aspettative di stakeholder, investitori e istituzioni.

