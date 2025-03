Lotto: vinti oltre 47mila euro in provincia di Asti

Il Lotto di martedì, 4 marzo, premia la provincia di Asti, in particolare Dusino San Michele che esulta per la vincita piu’ alta di giornata, 47.500 euro con tre ambi

Il Lotto di martedì, 4 marzo, premia la provincia di Asti, in particolare Dusino San Michele che esulta per la vincita piu’ alta di giornata, 47.500 euro con tre ambi ed un terno. I numeri fortunati 7- 10- 50 giocati sulla ruota di Torino.

Segue Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, qui sei ambi, quattro terni ed una quaterna, fruttano al fortunato giocatore una vincita da 25.475 euro. Si segnalano anche due vincite per la Campania, la piu alta è destinata a Salerno, 20.250 euro arrivano grazie a un terno secco sulla ruota di Napoli, l’altro da 12.675 euro è per Mondragone, in provincia di Caserta, con quattro terni ed una quaterna su Tutte le ruote.

Tra i numeri ritardatari si segnala il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 114 estrazioni, il 52 sulla ruota di Venezia e il 63 su quella di Cagliari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 253,1 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi