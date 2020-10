Lotto: vinti ad Avezzano 27mila euro grazie al Simbolotto

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri è arrivata ad Avezzano (AQ) grazie al Simbolotto. Una vincita da 27mila euro presa da un fortunato giocatore che non ha indovinato i numeri giocati ma ha centrato la combinazione vincente dei cinque simboli del SIMBOLOTTO che per il mese di Ottobre in automatico è abbinato gratuitamente alla RUOTA DI ROMA.

Un bel terno da oltre 23mila euro è invece arrivato a Santa Maria Capua Vetere grazie ai numeri 5-71-89 giocati sulla ruota di Roma. Jesi, Oderzo e Piano di Sorrento invece si aggiudicano tre vincite da 21mila euro ciascuna.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 181mila giocate vincenti, per un totale di 9,6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 752 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 18 di Genova con 109 assenze, il 57 della ruota di Venezia e il 2 della ruota di Cagliari.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Pistoia pari a 100mila euro. Una giocata di solo 1 euro che ha permesso di centrate un 9 in modalità frequente.

Nel concorso di giovedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 19,4 mln di euro, cifra che sale a 2,3 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi