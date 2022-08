Lotto: vinti 47.500 euro a Castro dei Volsci (FR)

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri, giovedì 11 agosto, è arrivata a Castro dei Volsci (FR) per il valore di 47.500 euro. Un terno e relativi ambi con i numeri 27-53-72 sulla ruota di Roma.

Altre belle vincite ieri sono arrivate a Milano per 45mila euro e a Jesolo per 36.750 euro.

Vinti 36.200 euro a Grottaferrata (RM) grazie al Simbolotto, il gioco opzionale abbinato al Lotto che grazie a cinque simboli permette a tutti i possessori di una schedina di realizzare vincite aggiuntive. Per questo mese, il gioco è abbinato alla ruota Nazionale.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 200mila giocate vincenti, per un totale di 7,2 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 648 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora il 59 di Milano con 102 assenze, il 16 su Roma e il 33 sulla ruota di Bari. E’ stato estratto invece il 42 sulla ruota Nazionale.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Bagheria (Pa) per 50mila euro. Una giocata che ha permesso di centrare un 9 oro in modalità frequente.

Nel concorso di giovedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 20,5 mln di euro, cifra che sale a 2,25 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi