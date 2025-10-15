Lotto: vincite in Puglia per 103mila euro

La fortuna sorride alla Puglia nel concorso del Lotto di martedì 14 ottobre, con vincite complessive per 103.000 euro, così suddivise: a Manfredonia, in provincia di Foggia, si festeggia la vincita più alta della giornata, 57.750 euro, grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro.

Seguono i 22.750 euro centrati a Leporano, in provincia di Taranto, con tre ambi e un terno, mentre a Conversano, in provincia di Bari, la vincita ammonta a 22.500 euro, frutto di un terno.

Doppio colpo anche per la Campania, in particolare nella provincia di Napoli: a Capri sono stati vinti 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota locale, a Sant’Antimo, invece, un terno secco ha fruttato una vincita di 22.500 euro.

Da segnalare anche la vincita da 25.475 euro a Casina, in provincia di Reggio Emilia, ottenuta con sei ambi, quattro terni e una quaterna, tutti giocati su Tutte le ruote.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 7,8 milioni di euro, portando a oltre 1 miliardo di euro il montepremi complessivo vinto dall’inizio del 2025.

PressGiochi