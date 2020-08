Lotto: vincita da 67mila euro a Civitanova Marche, ma il Simbolotto bacia un giocatore di Frattamaggiore

A Civitanova Marche una semplice giocata al Lotto da 5 euro ha permesso a un fortunato giocatore di centrare una quaterna, 4 terni e 6 ambi con i numeri 56-62-89-90 sulla ruota di Roma. Una vincita da 67.500 euro che è la più alta del concorso di ieri, lunedì 17 agosto, tenuto eccezionalmente in questa data per via del fatto che lo scorso sabato era Ferragosto. La prossiam estrazione del Lotto sarà questa sera.

Le altre due vincite più alte del concorso n. 98 sono arrivate a Torino e a Settala (MI) rispettivamente da 25mila e 13mila euro, ma è a Frattamaggiore (NA) che un fortunatissimo giocatore pur non prendendo alcun numero, grazie al Simbolotto è riuscito a centrare la cinquina di simboli per una vincita da 10.869 euro. Si è trattato di una giocata di appena un euro sulla ruota di Genova dove questo mese è abbinata l’opzione di gioco.

Il Simbolotto, nato a luglio dello scorso anno, permette a tutti i possessori di una schedina del Lotto di vincere grazie alla combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che vengono estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto. Per ogni giocata al Gioco del Lotto, lo scontrino di gioco riporta, in aggiunta a quanto già previsto, la combinazione casuale dei 5 simboli del “Simbolotto”. La giocata al “Simbolotto” è gratuita.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 159mila giocate vincenti, per un totale di 4,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 543 mln.

Numeri ritardatari: Ieri, dopo 121 estrazioni, il 75 è nuovamente comparso sulla ruota di Venezia. Restano fissi sul podio dei numeri ritardatari, il 38 della ruota di Genova che manca da ben 183 estrazioni, seguito dal 24 sulla ruota di Napoli e dal 28 su quella di Bari.

PressGiochi