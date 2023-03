Lotto: Verbania premiata con una doppia vincita per 45mila euro

Il concorso del Lotto di giovedì, 2 marzo, premia il Piemonte, a Verbania sono state centrate due vincite identiche da 22.500 euro ciascuno grazie ad un terno secco con i numeri 2- 32- 62 giocati sulla ruota di Roma. Segue una vincita anche per Roma, in particolare a Manziana sono statti vinti 19.500 euro grazie ad un terno e tre ambi con i numeri 4- 32- 46, mentre per Cagliari arriva un terno secco da 13.500 euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 23 di Roma, assente da 135 estrazioni, il 48 sulla ruota Nazionale e il 45 su quella di Palermo.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 136mila giocate vincenti, per un totale di 5,3 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 198 mln.

PressGiochi