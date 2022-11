Lotto: Vaprio D’Adda (MI) premiata con una quaterna da oltre 65mila euro

La provincia di Milano premiata con la vincita piu’ alta nell’ultima estrazione del Lotto di sabato, 26 novembre. Infatti proprio a Vaprio D’Adda si e’ registrata la vincita di 65.250 euro grazie ad una quaterna con i numeri 4- 8- 18- 50 giocati sulla ruota Nazionale.

Festeggia anche la Foggia con vari premi, la piu’ alta una quaterna che vale 28.650 euro, mentre ad Apricena, in provincia di Foggia doppia vincita da 11.250 euro ciascuno entrambe grazie ad un terno secco con i numeri 2- 10- 48.

Da segalare anche i 23.750 euro vinti a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, per effetto di un terno e vari ambi giocati sulla ruota partenopea, mentre Cancello Ed Arnone, in provincia di Caserta, e ad Olbia (SS) vinti 14.000 euro ciascuno.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 59 di Milano, assente da 148 estrazioni, il 24 di Genova e il 15 sulla ruota di Nazionale.

Complessivamente sabato sono state assegnate in Italia 148mila giocate vincenti, per un totale di 6,4 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 965 mln.

PressGiochi