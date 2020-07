Lotto: una pioggia di vincite a Cassano Magnago, tre quaterne da 216mila euro in meno di una settimana

La vincita più alta dell’estrazione di ieri sera al Lotto bacia Cassano Magnago (Va) dove un fortunato giocatore ha centrato sulla ruota Nazionale una quaterna, 4 terni e 6 ambi che gli hanno regalato una vincita di ben 216mila euro. I numeri fortunati: 3-6-12-20.

Ma non è l’unica vincita così alta realizzata nella cittadina in provincia di Varese. Solo lo scorso sabato, erano state ben due le vincite realizzate al Lotto, anche in quel caso da 216mila euro ciascuno.

Tornando al concorso di ieri, le altre vincite più ricche del Lotto sono state realizzate a Tortolì (Nu) e Arzano (Na), rispettivamente di 25.600 euro e 25mila euro.

Anche il Simbolotto, – l’opzione di gioco caratterizzata dalla combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, estratti in corrispondenza con le estrazioni del Lotto ha regalato ieri una bella vincita di 21mila 739 euro ad Agugliano (AN), su una giocata di appena 2 euro.

Sono state nel complesso 179mila le giocate vincenti del Lotto lo scorso giovedì, per un totale di 6,1 mln di euro vinti dai giocatori della lotteria più storica del nostro Paese. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dall’inizio dell’anno a 499 mln.

Tra i numeri ritardatari del concorso di ieri, restano saldi sul loro podio, il 38 sulla ruota di Genova al primo posto, mancando da ben 176 estrazioni, seguito dal 75 sulla ruota di Venezia e dal 24 su quella di Napoli.

Per quanto riguarda il 10&Lotto, nell’ultimo concorso, le vincite più alte sono state centrate a Lecce e Policoro (MT) rispettivamente di 60mila e 50 mila euro.

Il 10&Lotto nell’ultimo concorso ha erogato vincite per 19,1 mln; 1,49 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi