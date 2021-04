Lotto: terno da 46mila euro a Saint Vincent

Finisce a Saint Vincent (AO) la vincita piu’ alta realizzata con il Lotto nel concorso di giovedì, 15 aprile, pari a 46.250, grazie ad un terno con i numeri 17- 41- 76. Altre vincite arrivano a Frossasco (TO) per il valore di 27.500 euro e a Roma per 27.000 euro, quest’ultima realizzata grazie al Simbolotto, abinato per il mese di aprile sulla ruota di Genova.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 190mila giocate vincenti, per un totale di 8,4 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 343 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 73 sulla ruota di Firenze, con 115 assenze, il 66 sulla ruota Nazionale e il 9 sulla ruota di Venezia.

Il 10&Lotto invece premia San Giuliano Milanese (MI) con una vincita da 30mila euro grazie ad un 7 Doppio Oro. Altre vincite arrivano a Gaeta (LT) per il valore di 15mila euro e a Milano per la cifra di 14mila euro. Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 27,3 mln di euro, cifra che sale a 1.336 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi