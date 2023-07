Lotto: su Roma vincite per oltre 145mila euro

E’ arrivata a Roma la vincita piu’ importante dell’ultimo concorso del Lotto di giovedì, 20 luglio. Nella capitale infatti sono stati vinti 114.130 euro grazie al Simbolotto, che premia in

E’ arrivata a Roma la vincita piu’ importante dell’ultimo concorso del Lotto di giovedì, 20 luglio. Nella capitale infatti sono stati vinti 114.130 euro grazie al Simbolotto, che premia in base ai simboli estratti, questo mese, sulla ruota Nazionale. Si aggiungono altre due vincite per la capitale, una da 18.000 euro l’altra da 13.500 euro, entrambe grazie ad un terno secco.

Sul podio delle vincite da segnalare anche quella per Grammichele, in provincia di Catania, da 21.670 euro, mentre a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, arrivano 18.750 euro con tre ambi ed un terno sulla ruota di Napoli.

Tra i numeri ritardatari troviamo il 76 sulla ruota di Milano, assente da 114 estrazioni, il 25 su quella di Genova e il 77 sulla ruota di Palermo.

Complessivamente sono state assegnate in Italia 178mila giocate vincenti, per un totale di 6,7 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a oltre 637 mln.

PressGiochi