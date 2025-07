Lotto: Sicilia premiata con oltre 75mila euro

Con l’estrazione del Lotto di venerdì 11 luglio, è la Sicilia a festeggiare con vincite complessive pari a 75.750 euro. Il premio più alto della giornata si registra a Erice, in provincia di Trapani, dove sono stati vinti 52.000 euro grazie a cinque quaterne e una cinquina. Seguono i 14.250 euro vinti a Rosolini, in provincia di Siracusa, frutto di tre ambi e un terno, mentre a Casteldaccia, in provincia di Palermo, sono stati assegnati 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno.

Anche la Campania è protagonista, con vincite in entrambi i concorsi di venerdì 11 e sabato 12 luglio. Il colpo più importante si registra a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove venerdì sono stati vinti 25.000 euro con un ambo secco. A Avellino, in provincia di Avellino, sempre venerdì, sono stati centrati 12.500 euro, ancora una volta con un ambo secco.

Sabato è ancora la provincia di Napoli a gioire: a Frattaminore si festeggiano 10.869 euro vinti con il Simbolotto, mentre a Sant’Antimo arrivano 9.750 euro grazie a tre ambi e un terno. Chiude la serie di vincite regionali Napoli, con 9.000 euro conquistati grazie a un terno secco.

Da segnalare anche una doppia vincita nelle Marche: sabato, Senigallia, in provincia di Ancona, è stata premiata con un terno da 31.500 euro, mentre venerdì è stata la volta di Montecassiano, in provincia di Macerata, dove sono stati vinti 20.550 euro grazie a un ambo Oro e cinque Numeri Oro.

La vincita più alta del concorso di sabato 12 luglio arriva invece da Borgone Susa, in provincia di Torino, dove sono stati vinti 59.375 euro con tre ambi e un terno. Doppietta anche nel Lazio, con oltre 45.000 euro complessivi: a Valmontone, in provincia di Roma, colpo da 32.600 euro con la cinquina del Simbolotto, mentre a Roma, capoluogo della stessa provincia, si festeggia con 12.479 euro grazie a sette ambi, quattro terni e una quaterna.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 717,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi