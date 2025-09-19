Lotto, ripristino operazioni di estrazione nella sede di Milano

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) comunica che dal 23 settembre 2025 – a seguito del completamento degli interventi manutentivi nella sede estrazionale di Milano- le operazioni estrazionali del

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) comunica che dal 23 settembre 2025 – a seguito del completamento degli interventi manutentivi nella sede estrazionale di Milano- le operazioni estrazionali del gioco del Lotto, relative alle ruote estratte nella sede di Milano, (Genova, Milano, Torino, e Venezia) saranno nuovamente effettuate presso la suddetta sede.

