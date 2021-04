Lotto: quaterna fortunata da 62mila euro nella Capitale

Arriva a Roma la vincita piu’ alta realizzata con il Lotto nel concorso di sabato, 10 aprile. Grazie ad una quaterna con i numeri 21- 50- 69- 73, il fortunato giocatore ha vinto la cifra del valore di 62.375 euro. Ancora altre vincite a Roma del valore di 25.475 euro e a Termini Imerese (PA) per 14.000 euro.

Sabato, nel complesso, sono state realizzare 167mila giocate vincenti, per un totale di 5,8 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 329 mln.

Anche il 10&Lotto premia Caldaro Strada Vino (BZ) con una vincita da 50mila euro grazie ad un 9 Oro giocato in modalità “frequente”. Altre vincite arrivano a Comiso (RG) per 30mila euro e a Porto San Giorgio (FM) per il valore di 20mila euro.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 28,4 mln di euro, cifra che sale a 1.272 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi