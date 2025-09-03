Lotto: protagonista la Campania con vincite per oltre 78mila euro

03 Settembre 2025 - 11:53
È la Campania a festeggiare dopo l’estrazione del Lotto del 2 settembre. In particolare, Castel Volturno, in provincia di Caserta, centra due vincite da 27.000 euro ciascuna, grazie a due terni giocati sulla ruota Nazionale.
Sempre in regione, Avellino porta a casa 13.700 euro grazie a un ambo Oro e due numeri Oro sulla ruota di Firenze, mentre Napoli si aggiudica 11.250 euro con un terno giocato sulla ruota locale.
La vincita più alta del concorso, però, si registra a Torino, dove un fortunato giocatore incassa 50.596 euro grazie a una combinazione vincente di sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale, utilizzando una giocata con il Lottopiù.
In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro, portando il montepremi complessivo da inizio 2025 a 870,4 milioni di euro.
