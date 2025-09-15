Newsletter

15 Settembre 2025 - 12:41

Lotto: protagonista il Veneto con diverse vincite

15 Settembre 2025

Esulta il Veneto grazie al Lotto: nel concorso del 13 settembre sono stati vinti nella regione ben 106mila euro. A Colognola ai Colli, in provincia di Verona, è stato realizzato un colpo da 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, sono stati vinti 22.500 euro con un terno.

Anche a Vicenza si festeggia, con una doppietta composta da una vincita da 22.500 euro e una da 13.500 euro, entrambe ottenute con due terni.

Il premio più alto della giornata è stato centrato a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, dove sono stati vinti ben 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota locale. Doppietta anche per la Campania: a Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono stati vinti 26.250 euro con tre ambi e un terno, mentre a San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, un fortunato giocatore ha conquistato 10.258 euro grazie a un ambo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a oltre 912,4 milioni di euro.

 

