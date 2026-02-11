Lotto: protagonista il Lazio con vincite per oltre 57mila euro

La fortuna sorride al Lazio nell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 10 febbraio, con una serie di vincite centrate tra Roma e provincia per un totale complessivo di 57.141 euro.

In particolare, nella Capitale sono state registrate due vincite: la più alta, da 25.875 euro, ottenuta con sei ambi, quattro terni e una quaterna; l’altra, da 11.000 euro. A queste si aggiungono i 10.516 euro vinti a Ladispoli grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, mentre a Santa Marinella un fortunato giocatore ha portato a casa 9.750 euro con tre ambi e un terno.

La vincita più alta della giornata si registra però in Veneto, precisamente a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, dove sono state centrate due vincite: la più consistente da 37.325 euro, frutto di un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, a cui si sommano ulteriori 14.500 euro grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a oltre 161,9 milioni di euro.

PressGiochi