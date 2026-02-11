Newsletter

11 Febbraio 2026 - 17:40

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lotto: protagonista il Lazio con vincite per oltre 57mila euro

La fortuna sorride al Lazio nell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 10 febbraio, con una serie di vincite centrate tra Roma e provincia per un totale complessivo di 57.141 euro.

11 Febbraio 2026

Share the post "Lotto: protagonista il Lazio con vincite per oltre 57mila euro"

Stampa pagina

La fortuna sorride al Lazio nell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 10 febbraio, con una serie di vincite centrate tra Roma e provincia per un totale complessivo di 57.141 euro.

In particolare, nella Capitale sono state registrate due vincite: la più alta, da 25.875 euro, ottenuta con sei ambi, quattro terni e una quaterna; l’altra, da 11.000 euro. A queste si aggiungono i 10.516 euro vinti a Ladispoli grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, mentre a Santa Marinella un fortunato giocatore ha portato a casa 9.750 euro con tre ambi e un terno.

La vincita più alta della giornata si registra però in Veneto, precisamente a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, dove sono state centrate due vincite: la più consistente da 37.325 euro, frutto di un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, a cui si sommano ulteriori 14.500 euro grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a oltre 161,9 milioni di euro.

 

PressGiochi

Leggi anche

APay E-Wallet Main Sponsor della Run Rome The Marathon 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Goggia-Brignone: assalto all’oro. Le Azzurre, favorite su Sisal.it, sulla scia di Compagnoni e Ceccarelli

Coppa Italia, quarti di finale: Bologna e Lazio si sfidano per l’accesso alle semifinali

Assisi, dissequestrata sala giochi illegale

Il Brasile introdurrà verifiche dell’età più rigorose per impedire ai minori di accedere al gioco online

Estonia: il Parlamento lavora alla correzione dell’accidentale eliminazione della tassa sui casinò online

10&Lotto: maxi vincita da 250mila euro realizzata a Bernalda (MT)

Lotto: protagonista il Lazio con vincite per oltre 57mila euro

USA, a gennaio dai casinò di Detroit entrate per $103,9 mln

FIT, gioco del Lotto: la procedura per presentare la domanda per ottenere la ricevitoria

FEEXPO 2026 si avvicina: a Bergamo il futuro dell’amusement prende forma

Gioco sostenibile, Caroli (Fondazione FAIR): “Serve cultura, formazione e ricerca per accompagnare la crescita del settore”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy