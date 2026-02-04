Lotto: premiato l’Abruzzo con oltre 75mila euro

Festeggia l’Abruzzo a seguito dell’estrazione del Lotto di martedì 3 febbraio: a Notaresco, in provincia di Teramo, è stato messo a segno un colpo da 75.217 euro grazie a tre

Festeggia l’Abruzzo a seguito dell’estrazione del Lotto di martedì 3 febbraio: a Notaresco, in provincia di Teramo, è stato messo a segno un colpo da 75.217 euro grazie a tre ambi e un terno giocati sulla ruota di Cagliari.

Esulta anche il Lazio: ad Anzio, in provincia di Roma, sono stati vinti 67.500 euro grazie a un terno giocato sulla ruota locale.

Seguono poi diverse vincite da 9.500 euro ciascuna, destinate a Massa, in provincia di Massa-Carrara, Bari, Bastiglia, in provincia di Modena, e due a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, tutte realizzate grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha complessivamente distribuito 5,1 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2026 a 137,9 milioni di euro.

PressGiochi