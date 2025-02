Lotto: premiatissima la Campania con due maxi vincite da oltre 200mila euro ciascuna

Il Lotto del 14 febbraio vede esultare la Sicilia con due belle vincite. La piu’ alta si registra a Sciacca, in provincia di Agrigento, 55.300 con tre ambi ed un terno combinati sulla ruota di Palermo, a Gela, un fortunato giocatore viene premiato con 11.850 euro grazie ai numeri giocati su Ruota Nazionale.

Anche il concorso del 15 febbraio premia la Sicilia, in particolare a Catania sono stati vinti 47.500 con tre ambi ed un terno, 23.750 euro sono invece destinati ad Erice, in provincia di Trapani, a Partinico, in provincia di Palermo, il premio da incassare è di 13.500 euro grazie ad un terno secco giocato su ruota Nazionale.

A spiccare sono però le due vincite per la Campania: 267.700 euro e 216.600 euro rispettivamente vinti a Pratola Serra, in provincia di Avellino e a Portici, in provincia di Napoli. A queste si aggiungono i 13.500 euro vinti ad Angri, in provincia di Salerno, e 12.000 euro di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Premi anche per il Lazio: a Fondi, in provincia di Latina, una quaterna, quattro terni e sei ambi fruttano 62.000 euro, Roma esulta per i 24.900 euro con quattro terni ed una quaterna, a Cassino, in provincia di Frosinone, invece messi a segno tre ambi ed un terno da 11.875 euro.

Doppietta per la Lombardia nel concorso del 14 febbraio con 23.750 euro e 13.800 euro, entrambe destinate a Milano. Tripletta per l’Emila Romaga con Salsomaggiore terme, in provincia di Parma, che esulta per 9.750 euro, a Modena e a Costenaso, in provincia di Bologna, vinti 9.500 euro ciascuno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro, per un totale di 186,4 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi