10&Lotto: premiata Roma con 56mila euro

L’estrazione del 10&Lotto del 19 agosto fa esultare Roma con una serie di vincite, la piu’ alta con un ‘sei’ Oro da 25mila euro, seguono i 13mila euro vinti grazie ad un ‘tre’ Oro e due ‘tre’ da 9mila euro ciascuno per un totale che ammonta a 56mila euro. Da segnalare anche le tre vincite da 20mila euro ciascuno che premiano Viareggio, in provincia di Lucca, Scala Coeli, in provincia di Cosenza e Campi Salentina, in provincia di Lecce.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 11,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.426 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi