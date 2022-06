Lotto: premiata Manduria (TA) con una quaterna da oltre 124mila euro

E’ del valore di 124.750 euro la vincita piu’ alta nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì, 23 giugno 2022.. A festeggiare è Manduria, in provincia di Taranto, grazie ad una

E’ del valore di 124.750 euro la vincita piu’ alta nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì, 23 giugno 2022.. A festeggiare è Manduria, in provincia di Taranto, grazie ad una quaterna con i numeri 37- 51- 67- 75, giocati sulla ruota di Roma. Il secondo posto va a Barcellona Pozzo do Gotto (ME) con una vincita da 45mila euro, segue San Nicola Manfredi (BN) con 26mila euro.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo il 77 di Cagliari, assente da 101 estrazioni, il 18 di Cagliari e il 65 di Bari.

Complessivamente ieri, sono state realizzate 178mila giocate vincenti, per un totale di 6 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 518 mln.

PressGiochi