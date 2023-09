Lotto, premiata la Sardegna con oltre 45mila euro

Il concorso del Lotto del 26 settembre ha premiato Oristano, in Sardegna, con 45.500 euro, grazie a tre ambi ed un terno giocati sulla ruota di Torino, a seguire si

Il concorso del Lotto del 26 settembre ha premiato Oristano, in Sardegna, con 45.500 euro, grazie a tre ambi ed un terno giocati sulla ruota di Torino, a seguire si segnala la vincita realizzata a Ruda, nel Friuli-Venezia Giulia, per il valore di 21.660 euro grazie al Lottopiu e alla combinazione dei numeri su tutte le ruote.

Sul podio delle vincite anche Gavi, in provincia di Alessandia, qui un fortunato giocatore viene premiato con 16.500 euro, grazie a tre ambi ed un terno sulla ruota torinese.

Da segnalare anche le due vincite realizzate nel Lazio, una per Roma dal valore di 11.000 euro, l’altra per Marino, sempre nella provincia romana, per la cifra di 9.750 euro, entrambe con tre ambi ed un terno con i numeri 2- 5- 7.

Tra i numeri ritardatari il 28 sulla ruota di Cagliari, assente da 131 estrazioni, il 75 su quella di Roma e il 2 sulla ruota di Venezia.

Nell’ultimo concorso, il Lotto ha distribuito 4,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 854 mld dall’inizio dell’anno.

