Lotto: premiata la provincia di Pescara con un terno da oltre 23mila euro

La vincita più alta del concorso del Lotto di ieri 2 febbraio 2022 è arrivata a Penne (PE) per il valore di 23.750 euro grazie ad un terno con i numeri 1- 6- 24.

Un’altra bella vincita, dal valore di 22.500 euro arriva a Menfi (AG), segue Corigliano Rossano (CS) con 14.500 euro.

Ieri, nel complesso, sono state realizzare 238mila giocate vincenti, per un totale di 12,4 mln di euro vinti. Cifra che fa salire il totale di vincite erogate dal Lotto dall’inizio dell’anno a 103 mln.

Tra i numeri ritardatari che mancano da più estrazioni troviamo ancora l’8 di Napoli che manca da 122 estrazioni, il 67 della ruota di Firenze e l’11 ancora sulla ruota di Napoli.

La vincita più alta realizzata invece con il gioco del 10&Lotto, è arrivata a Larino (CB) per 50mila euro. Una giocata di soli 2 euro che ha permesso di centrare un 9 in modalità lotto.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 28,8 mln di euro, cifra che sale a 329 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi